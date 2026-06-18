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Rockwell Automation stellt FactoryTalk ResilientEdge für autonomen, skalierbaren Fertigungsbetrieb vor



18.06.2026 / 16:05 CET/CEST

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Neues Produkt bietet einheitliche Ausführungsarchitektur und bringt Intelligenz, Ausfallsicherheit und Unternehmensskalierbarkeit in den modernen Fertigungsbetrieb ein MILWAUKEE, Wis., 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Verfügbarkeit von FactoryTalk ResilientEdge bekannt gegeben, einer Ausführungsarchitektur der nächsten Generation, die für den autonomen Fertigungsbetrieb in hochautomatisierten Umgebungen entwickelt wurde. FactoryTalk ResilientEdge basiert auf FactoryTalk Optix und ist im gesamten Portfolio von Rockwell Automation integriert, einschließlich des Plex Manufacturing Execution Systems (MES). Die Lösung stellt eine zentrale Ausführungsebene für Maschinen, Mitarbeiter und Produktionssysteme bereit. Die Plattform bietet eine planbare Ausführung mit geringer Latenz am Edge sowie Cloud-Funktionen für Analysen, KI-Schulungen und Unternehmensorchestrierung. Die Kombination aus Edge und Cloud sichert einen kontinuierlichen Betrieb auch bei einem Verbindungsausfall. Das einheitliche Ausführungsmodell

FactoryTalk ResilientEdge verwandelt erweiterte Fertigungsfunktionen in eine standardisierte Betriebsinfrastruktur, indem es Anlagenmodelle, Konnektivität, Ausführung und Intelligenz in einem einzigen Framework vereint. FactoryTalk ResilientEdge bietet Usern eine Vielzahl innovativer Funktionen, darunter ein gemeinsames Produktionsmodell, native und interoperable Konnektivität, Edge-Ausführung in Echtzeit mit eingebetteter Geschäftslogik, Analysen im Cloud-Maßstab und KI. Das Ergebnis ist ein Ausführungssystem, das die Trennung zwischen Betriebstechnologie (OT) und Informationstechnologie (IT) aufhebt und die Komplexität bei der Bereitstellung und Weiterentwicklung eines modernen Fertigungsbetriebs erheblich reduziert. "In einer Zeit, in der 95 Prozent der Hersteller KI und maschinelles Lernen vorantreiben , ermöglicht FactoryTalk ResilientEdge eine neue Fertigungsklasse", so Anthony Murphy, Vice President of Product Management bei Rockwell Automation. "Hersteller können Automatisierung, Intelligenz und Autonomie in ihrem gesamten Betrieb ausbauen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit der Cloud bewahren, sodass sie schnellere Bereitstellungen durchführen und ihre Gesamtbetriebskosten senken können." KI-gestützte Autonomie

Moderne Automatisierungsinitiativen erfordern eine zuverlässige Ausführung, einen strukturierten Datenfluss sowie eine skalierbare Architektur als Grundlage für erweiterte Analysen und KI-Initiativen. FactoryTalk ResilientEdge bietet eine stabile Ausführungsebene, die erweiterte Analysen, KI und Closed-Loop-Optimierung ohne Leistungseinbußen auf Anlagenebene unterstützt. Sicher, interoperabel und skalierbar

FactoryTalk ResilientEdge erleichtert Herstellern die Modernisierung ihres Betriebs, indem es die Ausfallsicherheit verbessert, für Rockwell Automation-Ökosysteme optimiert ist und gleichzeitig offen und in heterogenen Produktionsumgebungen interoperabel bleibt. Die Sicherheit, Interoperabilität und Skalierbarkeit des neuen Angebots ist ein Beleg für die elastischen MES-Lösungen von Rockwell. Schnellere Bereitstellung und niedrigere Lebenszykluskosten

Durch die verringerte Integrationskomplexität, das zentralisierte Monitoring und die Unterstützung für modulare Skalierbarkeit lassen sich mit FactoryTalk ResilientEdge die Lebenszykluskosten senken und die Bereitstellung beschleunigen. FactoryTalk ResilientEdge-Funktionen können nach Bedarf bereitgestellt werden und unterstützen Unternehmen, die eine gestaffelte Modernisierungsstrategie verfolgen. FactoryTalk ResilientEdge ist heute weltweit verfügbar und stellt einen grundlegenden Wandel bei der Skalierung von Ausführungssystemen dar. Weitere Informationen über FactoryTalk ResilientEdge finden Sie hier. Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK ) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2025). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/rockwell-automation-stellt-factorytalk-resilientedge-fur-autonomen-skalierbaren-fertigungsbetrieb-vor-302798672.html



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