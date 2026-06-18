EQS-News: Rockwell Automation, Inc.
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Neues Produkt bietet einheitliche Ausführungsarchitektur und bringt Intelligenz, Ausfallsicherheit und Unternehmensskalierbarkeit in den modernen Fertigungsbetrieb ein
MILWAUKEE, Wis., 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Verfügbarkeit von FactoryTalk ResilientEdge bekannt gegeben, einer Ausführungsarchitektur der nächsten Generation, die für den autonomen Fertigungsbetrieb in hochautomatisierten Umgebungen entwickelt wurde.
FactoryTalk ResilientEdge basiert auf FactoryTalk Optix und ist im gesamten Portfolio von Rockwell Automation integriert, einschließlich des Plex Manufacturing Execution Systems (MES). Die Lösung stellt eine zentrale Ausführungsebene für Maschinen, Mitarbeiter und Produktionssysteme bereit. Die Plattform bietet eine planbare Ausführung mit geringer Latenz am Edge sowie Cloud-Funktionen für Analysen, KI-Schulungen und Unternehmensorchestrierung. Die Kombination aus Edge und Cloud sichert einen kontinuierlichen Betrieb auch bei einem Verbindungsausfall.
Das einheitliche Ausführungsmodell
"In einer Zeit, in der 95 Prozent der Hersteller KI und maschinelles Lernen vorantreiben, ermöglicht FactoryTalk ResilientEdge eine neue Fertigungsklasse", so Anthony Murphy, Vice President of Product Management bei Rockwell Automation. "Hersteller können Automatisierung, Intelligenz und Autonomie in ihrem gesamten Betrieb ausbauen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit der Cloud bewahren, sodass sie schnellere Bereitstellungen durchführen und ihre Gesamtbetriebskosten senken können."
KI-gestützte Autonomie
Sicher, interoperabel und skalierbar
Schnellere Bereitstellung und niedrigere Lebenszykluskosten
FactoryTalk ResilientEdge ist heute weltweit verfügbar und stellt einen grundlegenden Wandel bei der Skalierung von Ausführungssystemen dar.
Weitere Informationen über FactoryTalk ResilientEdge finden Sie hier.
Über Rockwell Automation
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18.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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