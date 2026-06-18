© Foto: OpenAIArchitect Labs will mit KI das Chipdesign beschleunigen. Das Startup greift einen Milliardenmarkt an, in dem Broadcom, Marvell und Nvidia kämpfen.Architect Labs gab am Donnerstag bekannt, 24 Millionen US-Dollar an Startkapital eingeworben zu haben, um ein Unternehmen aufzubauen, das künstliche Intelligenz einsetzen wird, um die Entwicklung kundenspezifischer Chips zu beschleunigen und zu vereinfachen. Der amerikanische Chipriese Broadcom und sein kleinerer Konkurrent Marvell entwickeln kundenspezifische KI- und andere Allzweck-Computerchips für Cloud-Computing-Unternehmen wie Amazon und Googles Mutterkonzern Alphabet. Die von Marvell und Broadcom entwickelten Chips generieren Umsätze in …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US67066G1040,US8740391003,US11135F1012,US5738741041Den vollständigen Artikel lesen
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