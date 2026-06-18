© Foto: Eric Gay - APDie Bewertung sei vor allem eine Wette auf Elon Musk, sagt der Nobelpreisträger Paul Krugman. Anleger sollten vor dem nächsten Stimmungsumschwung vorsichtig sein.Der Nobelpreisträger Paul Krugman hat die milliardenschwere Börsenrallye von SpaceX scharf kritisiert und das Unternehmen mit dem "Trump-Krypto-Trade" verglichen. Die Bewertung des von Elon Musk geführten Raumfahrt- und KI-Konzerns werde weniger von Fundamentaldaten als von der Hoffnung getrieben, dass Musk Anleger auch künftig für visionäre Zukunftsprojekte begeistern könne. Nach dem spektakulären Börsengang in der vergangenen Woche war die Marktkapitalisierung von SpaceX zeitweise auf bis zu 2,75 Billionen US-Dollar gestiegen. …
Enthaltene Werte: US0231351067,US5949181045,US67066G1040,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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