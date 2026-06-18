Aus vermeintlichen Underdog-Aktien werden oft die Börsenstars von morgen. Profi-Trader Florian Söllner beweist immer wieder, dass er ein besonderes Gespür für die nächsten Kursraketen besitzt. Jüngstes Beispiel: Der Turnaround-Titel AT&S stieg seit Kauf im Depot 2030 um 905 Prozent - in nur 10 Monaten. Nun hat der Contrarian erneut zugeschlagen. Der frische Trade steht noch am Anfang seiner Entwicklung - mit sattem Vervielfachungspotenzial.Aktien-Ikonen wie Nvidia, Palantir, Siemens Energy oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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