Der DAX hat am Donnerstag seinen Kampf um die Marke von 25.000 Punkte fortgesetzt. Am Ende war es haarscharf. Doch diesmal konnte er die Marke auf Schlusskursbasis verteidigen. Der Leitindex brachte ein Plus von 0,4 Prozent ins Ziel. Der Schlussstand lag bei 25.026,8 Punkten - obwohl Schwergewicht SAP erneut schwächelte.Der deutsche Aktienmarkt hat einen positiven Tag hinter sich. Für Erleichterung sorgte, dass US-Präsident Donald Trump und Irans Präsident Massud Peseschkian ein Rahmenabkommen zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär