Die Siemens Energy-Aktie startete heute mit einem kräftigen Up-Gap in den Handel und legt in der Spitze bereits um +7,52% zu. Damit nimmt der DAX-Titel wieder Kurs auf die Rekordregion, doch der Chart zeigt zugleich: Ganz ohne Hürde wird der nächste Aufwärtslauf nicht gelingen. Wichtiges Comeback Dazu passend hat mein Kollege Alexander Hirschler erst heute Mittag auch die verbesserte fundamentale Lage bei Siemens Energy eingeordnet. Dabei standen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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