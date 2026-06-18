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Novo schrieb mit oralem Wegovy Geschichte - könnte Entera der nächste Milliarden-Player werden?



18.06.2026 / 20:30 CET/CEST

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WSW, NY, June 18th, 2026, FinanceWire Auf den endokrinologischen Leitkongressen dieser Saison ging es immer wieder um eine Geschichte: die Pille, die einen injizierbaren Blockbuster in eine der schnellsten Markteinführungen der modernen Pharmaindustrie verwandelt hat. Novo Nordisks orales Wegovy - Semaglutid, dasselbe GLP-1-Peptid, das Millionen sich heute spritzen - überschritt in gut fünf Monaten drei Millionen Rezepte, eine der stärksten US-amerikanischen Pharma-Markteinführungen nach Volumen, die je gemessen wurde. Anders ausgedrückt: rund ein Rezept alle fünf Sekunden. Was die Schwergewichte gerade beweisen, läuft im Schatten der Schlagzeilen bereits an einer kleineren Stelle des Marktes - bei Entera Bio* (NASDAQ: ENTX), einem Unternehmen, das exakt dasselbe Drehbuch in einem Krankheitsbild ohne orale Konkurrenz umsetzen will. Entera Bio* | NASDAQ: ENTX | ISIN: IL0011429839 | FSE: 5DT | WKN: A2JQXP Der eigentliche Coup war nicht das Molekül Die wichtigste Zahl in dieser Geschichte ist eine andere. Mehr als 80 % dieser neuen Rezepte gingen an Patienten, die noch nie ein GLP-1 erhalten hatten. Die Pille hat den injizierbaren Blockbuster nicht einfach ersetzt - sie hat den Markt vergrößert. Das ist der eigentliche Grund, weshalb orales Wegovy als Meilenstein gilt. Nicht das Molekül - Semaglutid existierte längst als Spritze. Sondern dass Novo gelöst hat, woran die Peptidmedizin seit Jahrzehnten scheitert: Peptide gehören zu den wirksamsten Medikamenten, die je entwickelt wurden, doch oral eingenommen werden sie vom Verdauungstrakt zerlegt, bevor sie wirken können. Wie schwer dieses Problem ist, zeigt allein die Umrechnung: Für eine 2,4-mg-Injektion benötigt man 25 mg orales Semaglutid; das meiste schafft den Weg durch den Magen-Darm-Trakt nicht. Womit eine Frage offenbleibt, mit der man sich kurz aufhalten sollte: Wer kann das eigentlich sonst noch? Dasselbe Prinzip - in einem Markt ohne orale Konkurrenz Genau durch diese Brille sollte man Entera Bio betrachten - ein Unternehmen, das die meisten Investoren noch nicht auf dem Radar haben. Über seine proprietäre Plattform N-Tab fährt Entera exakt das Drehbuch, mit dem die Branche soeben Geschichte schrieb: ein bewährtes injizierbares Peptid in eine einmal tägliche Tablette zu überführen. Novo hat es bei Adipositas geschafft. Entera will es beim Knochen. Der Leitkandidat EB613 ist eine orale Tablette des PTH(1-34) - desselben Hormons, das in Eli Lillys injizierbarem Forteo enthalten ist, dem etablierten anabolen Goldstandard zum Knochenaufbau, der einen Spitzenumsatz von rund 1,7 Mrd. US-Dollar pro Jahr erreichte. Die Erkrankung dahinter ist enorm und schlecht versorgt: Schätzungsweise 200 Millionen Frauen weltweit leiden an Osteoporose, in den USA ereignen sich pro Jahr über zwei Millionen Frakturen, und eine Hüftfraktur geht mit einem Sterberisiko von bis zu eins zu fünf innerhalb eines Jahres einher. Die wirksamsten Medikamente - Anabolika wie Forteo - existieren bereits. Trotzdem erhält weniger als einer von zehn Hochrisikopatienten ein solches Präparat. Der Engpass war nie die Wissenschaft. Es war die Nadel. Genau diese Versorgungslücke hat orales Wegovy in der Adipositas-Welt gerade aufgerissen - die Pille erreichte Millionen, die nie eine Spritze in die Hand genommen hätten. Frisch vom ENDO: Eine einzige Tablette so wirksam wie die Spritze Das ist keine recycelte Erzählung - es ist tagesaktuell. Beim ENDO 2026 in Chicago, dem Flaggschiff-Kongress der Endocrine Society, wurden Enteras EB613-Daten für eine Late-Breaking Oral Presentation ausgewählt - jene Kategorie, die Kongresse für das reservieren, was die Fachwelt selbst für besonders bedeutsam hält, während der überwiegende Teil der Forschung auf einer Posterwand landet. Die Daten, präsentiert am 14. Juni, lassen sich am besten im Kontext verstehen. Die Wirksamkeit von EB613 war bereits etabliert: Die Mehrtabletten-Variante erreichte ihre Endpunkte in einer placebokontrollierten Phase-2-Studie mit 161 Patientinnen, veröffentlicht im Journal of Bone and Mineral Research, mit statistisch signifikanten Zuwächsen der Knochendichte an Wirbelsäule, Hüfte und Schenkelhals. Offen war nur eines: ob Entera dieselbe in Phase 2 getestete Behandlung in einer einzigen Tagestablette anstelle eines Mehrtabletten-Regimes liefern kann. Genau das hat diese Studie gezeigt. In einer Phase-1-Bridging-Studie erreichte die finale kommerzielle Einzeltablette ein PK/PD-Profil, das vergleichbar war sowohl mit der Mehrtabletten-EB613-Variante, die in Phase 2 erfolgreich war, als auch mit injizierbarem Forteo selbst - ähnliche Wirkstoffexposition, vergleichbarer Effekt auf den Serumcalciumspiegel, konsistente Suppression des körpereigenen PTH und ein Sicherheitsprofil im Einklang mit Forteo, ohne arzneimittelbedingte schwerwiegende unerwünschte Ereignisse. Genauso aufschlussreich für die spätere reale Anwendung: Von 15 Teilnehmenden zogen 14 die Einzeltablette dem Mehrtabletten-Regime vor, und alle 15 bevorzugten die tägliche orale Form gegenüber der täglichen Injektion. Die Bedeutung ist zweifach. Erstens reduziert es eine spätphasenrelevante Risikoschicht: Die Wirksamkeit liegt bereits aus Phase 2 vor, und die Einzeltablette, die nun in Phase 3 geht, ist genau das Produkt, das den Markt erreichen würde - keine Formulierungsänderung mehr offen. Zweitens, und kommerziell wohl noch wichtiger: Ein Mehrtabletten-Regime in eine einzige Tagespille zu komprimieren, macht eine bereits in Phase 2 getestete Therapie deutlich attraktiver. In einer chronischen, symptomlosen Erkrankung, in der die Therapietreue alles entscheidet, ist genau eine Pille pro Tag das, was bewiesene Biologie in tatsächliche Anwendung - und einen deutlich größeren Markt - überführt. Der Peptid-Vorteil - und warum das Abnehmrennen ihn gerade zeigt Hier zeigt das Abnehmrennen eine Nuance, die in Enteras Richtung läuft. Nicht jede "orale" Variante ist gleich gebaut. Orales Semaglutid ist ein Peptid; Lillys oraler Adipositas-Kandidat Orforglipron ist ein kleines Molekül - und der Unterschied steht auf dem Beipackzettel. Laut FDA-Fachinformation zu Orforglipron wird der Wirkstoff über das Leber-Enzym CYP3A4 verstoffwechselt, starke CYP3A4-Induktoren sind zu vermeiden, es gilt eine Höchstdosis-Grenze für Simvastatin, und Patientinnen, die orale Kontrazeptiva einnehmen, werden angewiesen, auf nicht-orale oder Barriere-Methoden umzustellen. Orales Semaglutid, das Peptid, trägt deutlich weniger solcher Wechselwirkungen. Dieser Kontrast ist kein Zufall - er liegt im Wirkmechanismus. Peptide werden zu Aminosäuren abgebaut und nicht über die CYP450-Enzymmaschinerie verarbeitet, die die meisten Arzneimittelwechselwirkungen kleiner Moleküle bestimmt. EB613 ist ein orales Peptid. Sein tatsächliches Wechselwirkungsprofil wird sich erst aus den eigenen klinischen Daten und der späteren Zulassung ergeben; gleichzeitig gehört es zu jener Wirkstoffklasse, die - wie das Abnehmrennen gerade in Echtzeit zeigt - tendenziell sauberer mit den anderen Medikamenten zusammenwirkt, die ältere Patienten fast immer einnehmen. Für eine Osteoporose-Population, die häufig Statine, Schilddrüsenmedikation und mehr nimmt, ist das keine Fußnote. Kein Einzelschuss - eine Plattform EB613 ist die Spitze, nicht die ganze Geschichte. Auf demselben Kongress präsentierte Entera präklinische Daten zu zwei weiteren oralen Peptiden, beide gemeinsam mit OPKO Health entwickelt: EB612, eine langwirksame orale PTH-Tablette für Hypoparathyreoidismus mit robusten, anhaltenden Calciumantworten in drei Tiermodellen und einer für Ende 2026 angestrebten IND-Einreichung; und - passend zum Thema - EB618, eine orale GLP-1/Glucagon-Tablette für Adipositas und metabolische Erkrankungen, die in nicht-humanen Primaten eine dosisproportionale Exposition und einen klaren Effekt auf den Blutzucker zeigte. Kurz: ein kleines Unternehmen, eine Plattform, mehrere First-in-Class-Orale-Peptide - darunter eines, das genau auf jenen metabolischen Bereich zielt, den Novo gerade erobert hat. *Hinweis: Dieser Report beinhaltet werbliche Inhalte. Bitte lesen Sie die vollständigen Offenlegungen zu Interessenkonflikten und Risikohinweisen im Disclaimer am Ende des Dokuments. Eine Tür, die sich gerade erst geöffnet hat Das Timing ist kein Zufall. Über fast ein Jahrzehnt war die Osteoporose-Wirkstoffentwicklung praktisch eingefroren: Studien verlangten Frakturendpunkte - Tausende Patienten über Jahre -, und seit 2019 wurde kein neues Medikament von der FDA zugelassen. Das änderte sich im Dezember 2025, als die FDA die Veränderung der Gesamthüft-Knochendichte als validierten Surrogatendpunkt qualifizierte - die erste je über ihr Biomarker Qualification Program qualifizierte Größe dieser Art. Entera hatte sich für genau diesen Wandel bereits seit 2022 starkgemacht und ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen, das eine FDA-Abstimmung für eine einzige BMD-basierte Phase-3-Studie erzielt hat. Im März 2026 reichte das Unternehmen ein optimiertes Phase-3-Protokoll ein - rund 750 Patientinnen, ein primärer Endpunkt nach zwölf Monaten zuzüglich einer Extensionsstudie über zwölf Monate, und entscheidend: die Einzeltablette der nächsten Generation als Kandidat. Wo das Smart Money bereits steht Der Markt hat es bereits an den Rändern bemerkt, auch wenn der breite Anlegerkreis noch wegschaut. BVF Partners - der spezialisierte Biotech-Fonds hinter ChemoCentryx und Blueprint Medicines - führte im April eine Investition von 10 Mio. US-Dollar an. Im Februar übernahm Geno Germano, früherer Group President bei Pfizer und einst verantwortlich für ein Portfolio innovativer Arzneimittel im Umfang von rund 14 Mrd. US-Dollar, den Vorsitz des Board of Directors. Der CEO und mehrere Board-Mitglieder haben zuletzt Aktien am freien Markt gekauft. All das vor dem Hintergrund einer Marktkapitalisierung, die zuletzt bei rund 60 Mio. US-Dollar lag. Noch unter dem Radar - aber die Ausgangslage verschiebt sich Nichts davon garantiert ein Ergebnis. EB613 muss die zulassungsrelevante Phase 3 noch absolvieren und die FDA überzeugen; die Daten zu EB612 und EB618 sind präklinisch, INDs sind noch nicht eingereicht; klinische Studien sind teuer und können scheitern. Tritt man zurück, ist der Kontrast dennoch schwer zu ignorieren. Die Welt hat soeben in Echtzeit beobachtet, was passiert, wenn ein injizierbares Peptid zu einer Pille wird, die Patienten tatsächlich nehmen - eine der größten Markteinführungen, die die Pharmaindustrie je gesehen hat, getragen davon, jene Patienten zu erreichen, die die Nadel ausgelassen hatte. Nur eine Handvoll Unternehmen hat die orale Peptid-Verabreichung überhaupt jemals geknackt. Eines davon fährt exakt dasselbe Drehbuch in einer Erkrankung ohne orale Konkurrenz, frisch nach Daten, die zeigen, dass die bereits in Phase 2 getestete Behandlung jetzt in einer einzigen Tagestablette wirkt - und bewegt sich noch immer im Micro-Cap-Bereich. Die Menge jagt dem Hype hinterher. Die Wissenschaft, wieder einmal, steht woanders. Aktuelle Unternehmensmeldungen von Entera Bio (NASDAQ: ENTX) (FSE: 5DT) Entera meldet robuste präklinische Daten zu EB612 (orales LA-PTH(1-34)) bei Hypoparathyreoidismus und EB618 (orales GLP-1/Glucagon) bei Adipositas auf dem ENDO 2026 ENDO 2026 Oral Presentation zeigt vergleichende klinische Daten zu Enteras Breakthrough-Einzeltablette EB613 (First-in-Class orales PTH(1-34)-Anabolikum gegen Osteoporose) Enteras EB613, First-in-Class orales PTH(1-34)-Anabolikum gegen Osteoporose - Einzeltabletten-Daten ausgewählt für Late-Breaking Oral Presentation auf dem ENDO 2026 Annual Meeting; weitere Daten der oralen Peptid-Pipeline zur Präsentation angenommen Entera Bio veranstaltet KOL-Webinar zur Osteoporose-Behandlungslandschaft und zur Chance für EB613 Entera Bio meldet Preisfestsetzung einer Direktinvestition von 10,0 Mio. US-Dollar durch BVF Partners mit Potenzial für bis zu 24,5 Mio. US-Dollar Gesamterlös * Wichtige Hinweise und Offenlegungen: Wall Street Wire ist eine Content- und Medientechnologieplattform und weder Broker-Dealer noch registrierter Anlageberater. Dieser Beitrag stellt eine bezahlte Werbemitteilung dar. Wall Street Wire hat von Entera Bio Ltd. eine Vergütung für Marketing- und Awareness-Dienstleistungen erhalten. Aufgrund dieser Vergütung besteht ein Interessenkonflikt, der die Objektivität der Inhalte beeinflussen kann. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen weder Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie können auf öffentlichen Quellen, Unternehmensangaben oder Informationen Dritter beruhen und wurden nicht in allen Fällen unabhängig überprüft. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht übernommen. 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