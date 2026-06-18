Rheinmetall treibt den Umbau vom klassischen Rüstungskonzern zum Anbieter vernetzter Verteidigungssysteme voran. Eine neue Absichtserklärung mit Vantor soll Europas militärische Aufklärung stärken. Parallel konkretisiert das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall Destinus Strike Systems seine Pläne für neue Marschflugkörper.Europas Aufklärung soll schneller werden Vantor und Rheinmetall planen ein Joint Venture in Deutschland. Ziel ist eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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