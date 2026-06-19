München (ots) -75 Minuten nix und dann 5 Tore in 20 Minuten: die Schweiz siegt 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina. Der eingewechselte Freiburger Johan Manzambi trifft doppelt. "Das ist wie ein Traum. Aber heute Nacht kann ich sicher nicht schlafen", so Manzambi, der den zuletzt vermissten Schweizer Zusammenhalt lobte. In der Schweiz gab's nach der 1:1 zum Auftakt gegen Katar viel Gegenwind, Kapitän Granit Xhka kommentierte das nach seinem 4:1 per Elfer mit einer Handgeste: "Es gibt immer viel Unruhe um mich. Es wird viel geschrieben. Vielleicht habe ich das auch provoziert. Mittlerweile kann man auch mal stolz sein auf einen Spieler, der 148 Länderspiele gemacht hat. Aber für mich passt das. Vielleicht brauche ich das auch in bisschen. Für zählt auf dem Platz, dass die Mannschaft und der Trainer hinter mir stehen."MagentaTV-Experte Thomas Müller erklärt die Julian Nagelsmanns Entwicklung: "Da steht der Topf gerade auf dem Herd. Aus meiner Sicht hat er auch eine Entwicklung gemacht. Das ist vielleicht herauszustellen, eine Entwicklung als Trainer. Wenn ich mich erinnere, wie er den Job angegangen ist, da war noch sehr viel Vereinstrainer drin, weil er bis jetzt immer Vereinstrainer war. Durch unsere Periode im Herbst, als wir noch Teil des Ganzen waren, diesen Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) und diesem kompletten Switch von der Anpassung, die er meistens nur auf dem Spielfeld auf dem Taktikboard an den Positionierungen gemacht hat, hat er sich auf einmal Konzepte überlegt: Okay, wir brauchen fürs Turnier eine andere Herangehensweise, wir brauchen eine Kaderstruktur, wir brauchen Rollen."Der Auftakt gegen Curacao ist für die deutsche Nationalmannschaft mit dem 7:1 komplett geglückt. Am Samstag - ab 21.20 Uhr live bei MagentaTV - geht es mit dem Duell gegen die Elfenbeinküste weiter. Zuvor hat Manuel Neuer nach seiner Rückkehr ins DFB-Tor gesprochen und verraten: "Diese Belastung nach der Europameisterschaft 2024, über zwei Jahre, die hätte ich einfach nicht gehen können. Ich glaube, es war auch der richtige Schritt, sich aus der Nationalmannschaft zu verabschieden." Gleichzeitig betont Neuer auch: "Deshalb bereue ich diesen Weg und diese Entscheidung nicht, wie den Rücktritt vom Rücktritt. Wir haben eine tolle Mannschaft. Ich kann auch mit Überzeugung sagen, dass ich wieder in diese Mannschaft zurück wollte."Nachfolgend Aussagen Stimmen und Clips vom Spiel Schweiz gegen Bosnien-H. und Manuel Neuer. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle eingeben. Heute Nacht spielt Mexiko gegen Südkorea ab 02.20 Uhr exklusiv. Für das DFB-Team geht es am Samstag ab 21.20 Uhr mit dem 2. Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste in Toronto weiter. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, insgesamt über 30 davon jetzt noch exklusiv.Spieltag 2, Gruppe B: Schweiz gegen Bosnien-Herz. 4:1Vier Punkte jetzt für die Schweizer, die mit dem 1:1 gegen Katar schon für Tristesse bei den Eidgenossen gesorgt hatten. Trainer Yakin wechselt insbesondere mit Johan Manzambi (SC Freiburg) den Sieg ein. Die Schweizer schießen 4 Tore in den letzten 20 Minuten.Exklusives Interview - Kapitän Granit Xhaka kommentierte seinen Jubel nach seinem 4:1 per Elfer mit einer Handgeste nach dem Motto "quatscht ihr nur". Xhaka erklärt: "Es gibt immer viel Unruhe um mich. Es wird viel geschrieben. Vielleicht habe ich das auch provoziert. Mittlerweile kann man auch mal stolz sein auf einen Spieler, der 148 Länderspiele gemacht hat, Aber für mich passt. Vielleicht brauche ich das auch in bisschen. Für zählt auf dem Platz, dass die Mannschaft und der Trainer hinter mir stehen. Das Gefühl hatte ich vom ersten Moment." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RVg5TUJwWGF4SGxVcmFyMDNIUXREYlh6Ymk5a0JTQXBWZUh6aWc2UEowQT0=Johan Manzambi, Schweizer Doppeltorschütze: "Das ist wie ein Traum, dass ich WM spielen kann. Zwei Tore zu schießen und dann Player of the Match. Heute Abend kann ich sicher nicht schlafen."...ob die Kritik nach dem 1:1 gegen Katar ein Antrieb für die Mannschaft war: "Ich denke nicht. Wir wollten einfach gewinnen. Wir wissen, dass WM ist. Wir müssen alles geben. Was wir gegen Katar gemacht haben, da wissen wir, dass wir nicht so gut waren. Wir wollten es heute nur besser machen und heute gewinnen."...ob er sich vorgenommen hat, einen Impact aufs Spiel zu haben: "Natürlich, immer wenn ich spiele, will ich einen Impact haben. Auch wenn ich reinkomme, will ich mein Bestes geben, der Mannschaft zu helfen. Ich denke, dass ich meiner Mannschaft heute gut geholfen habe."...ob der Jubel mit Granit Xhaka nach dem 4:1 ein Zeichen für den Zusammenhalt war: "Natürlich. Wir wissen, dass wir immer zusammenhalten. Ich weiß, dass die Fans nach dem letzten Spiel nicht so glücklich waren. Ich hoffe, dass sie heute stolz sind. Wir zeigen, dass wir immer zusammenhalten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aUNpMG9yS0lNTEdkY0xrTDUyTmRIRklvLytEdzJMeEJGelA0U0RVSVRQTT0=Thomas Müller, MagentaTV-Experte, über Johan Manzambi: "Er ist insgesamt ein guter Spieler. Wir haben ihn schon länger auf der Liste. Wir spielen immer Kickbase, einen Fußballmanager. In der ersten Saisonhälfte hatte ich ihn in meinen Reihen, er hat für mich gut gepunktet. Danach hat er ihn mir weggeschnappt. Aber das ist für mich einer - und jetzt können wir eine Schlagzeile machen - den auch der FC Bayern anschauen sollte. Ich hab sein Alter nicht genau drauf. Aber man spürt die Flexibilität. Man spürt auch diese Unbekümmertheit. Gleichzeitig sieht man in seinen Aktionen schon eine gewisse Reife, in der Entscheidungsfindung, Arbeitsmoral. Er ist jetzt in Freiburg in einem Team, in dem wirklich geschuftet wird. Ich finde seine Entwicklung sehr, sehr gut."Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über Johan Manzambi: "Seine Trefferquote steht und fällt auch so ein bisschen mit dem Freiburger Fußball, weil er bei ihnen schon ganz klar der Kreativste in der Offensive war. Er war immer der, der Aktionen initiiert hat und mit seiner individuellen Qualität am meisten kreiert hat."Thomas Müller, MagentaTV-Experte: "Und er hat keinen Zehner gespielt. Er hat den offensiveren Part auf der Sechs gespielt. Der Zehner war (Yuito) Suzuki. Er ist ein Spieler, der auf der Sechs spielen kann, auf der Acht spielen kann, er kann auf der Zehn spielen, er hat die 9 auf den Rücken. Vielleicht können wir ihn auch als Stürmer verkaufen."Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=OGlQaWQ0WG5KWWFSQ3FWb2s5UFhmSWU0cUEzOHBHdVNYd2RBdFR6NmE2ST0=Müller über Nagelsmann: "Da steht der Topf gerade auf dem Herd"Thomas Müller, MagentaTV-Experte, zur bisherigen Amtszeit von Julian Nagelsmann als Bundestrainer: "Da ist die Frage, wo wir anfangen. Wir waren auch beide noch Teil des Ganzen als Spieler. Über die Variabilität und Kommunikation kann Mats das Ein oder Andere sagen. Er hat manchen Kader variabel besetzt. Er hat Mats zurückgeholt und nach dem Zurückholen zurückgeschickt. Da muss man als Spieler ab und zu etwas verdauen."...zu Julian Nagelsmanns Entwicklung: "Da steht der Topf gerade auf dem Herd. Aus meiner Sicht hat er auch eine Entwicklung gemacht. Das ist vielleicht herauszustellen, eine Entwicklung als Trainer. Wenn ich mich erinnere, wie er den Job angegangen ist, da war noch sehr viel Vereinstrainer drin, weil er bis jetzt immer Vereinstrainer war. Durch unsere Periode im Herbst, als wir noch Teil des Ganzen waren, diesen Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) und diesem kompletten Switch von der Anpassung, die er meistens nur auf dem Spielfeld auf dem Taktikboard an den Positionierungen gemacht hat, hat er sich auf einmal Konzepte überlegt: Okay, wir brauchen fürs Turnier eine andere Herangehensweise, wir brauchen eine Kaderstruktur, wir brauchen Rollen. Jetzt kann man über Rollengespräche diskutieren, wie man will. Es ist schon wichtig, dass du dir bewusst machst, was du für ein Turnier brauchst. Da ist es eben nicht nur Tagesgeschäft. Da hat er schon Strukturen gefunden, die dann auch funktioniert haben und hat das gut hinbekommen, das auch jetzt wieder aufzusetzen. Jetzt haben wir erst ein Spiel gesehen und wissen alle, die deutsche Öffentlichkeit und auch wir bewerten am Ende den gesamten Kuchen. Bisher fühlen wir uns aber recht gut."Mats Hummels, MagentaTV-Experte, zu Julian Nagelsmanns Zeit als Bundestrainer: "Im Großen und Ganzen ist das eine positive Amtszeit. Natürlich muss man sagen, dass es eine Heim-EM war, Heimvorteil. Es war ein Heim-Final-Four in der Nations League, als es im Halbfinale nicht gereicht hat. Das Spiel um Platz 3 ist auch verloren gegangen. Deswegen waren die Voraussetzungen sehr gut oder vorteilhaft und deswegen finde ich es größtenteils positiv. Aber damit man irgendwann von einem ganz großen Erfolg redet, muss auch ein zweifellos erfolgreiches Turnier her. Und das ist jetzt das Turnier, bei dem das kommen darf oder kommen müsste."...ob Nagelsmann auch der neue Turniermodus zugutekommen könnte, dass sich auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren: "Das ist jetzt angenehm für die ganzen Topnationen, für die ein Ausscheiden in der Vorrunde fast unmöglich ist. Man muss sagen, dass es vorher schon möglich war. 2018 und 2022 war es jeweils schwer enttäuschend. Ich glaube, dieses Mal ist es klar, dass wir keinen der vermeintlichen Turnierfavoriten nicht mehr in der K.O.-Phase sehen. Deswegen ist es relativ dankbar, aber auch für alle Mannschaften. Deswegen ist es kein Wettbewerbsvorteil."...zu Julian Nagelsmanns Switch vom Vereins- zum Nationaltrainer: "Das war die größte Wandlung, die er gemacht hat. Am Anfang waren auch die Trainingsinhalte noch sehr vereinstrainermäßig. Irgendwann hat er gelernt, dass du als Nationaltrainer alles ein bisschen kleiner machen, reduzieren und vereinfachen musst, weil du nicht die Zeit hast und so viele Spielstile, die du nicht innerhalb von drei Tagen zu einem ganz komplizierten vermengen kannst." Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=K0xvWEF1REUvWFljRWVxc1ZzTjFhMVcxSUU2Q0hob3QrRGYvaUpPMHZDYz0=Interview mit Manuel Neuer, 40, mit seinem 5. WM-Turnier: Kein Bedauern wegen "Rücktritt vom Rücktritt"Manuel Neuer, Torhüter Deutschland, wo er das Hauptquartier in Winston-Salem im Ranking seiner fünf WM-Turniere einordnen würde: "Auf jeden Fall Top 5. Ich muss sagen, dass ich mich überhaupt nicht beklagen kann, zu jeder Unterkunft, die wir hatten. Wir sind immer aus einem Grund hier in den Camps. Es gab in Brasilien auch das ein oder andere, das nicht so gepasst hat. Da wird nicht oft drüber gesprochen. Noch ganz fertig war mein Zimmer nicht, es hat reingeregnet. Jeder weiß auch, dass tropische Tiere in der Gegend waren. Morgens als die Kanarienvögel geträllert haben, waren ein paar Äffchen unterwegs. Hier schlafe ich auf jeden Fall besser."...über seinen 20. WM-Einsatz, mit dem er mit Hugo Lloris als Rekordtorhüter gleichziehen würde: "Das macht einen natürlich stolz. Ich war selber Fan und hatte meine Idole, auch unter den Torhütern. Dass man diese Marke erreicht hat, ist etwas ganz Besonderes. Aber ich bin in erster Linie aus einem anderen Grund hier, um mit unserer Mannschaft Erfolg zu haben und schaue nicht auf irgendwelche Rekorde, persönlichen Rekorde über Spieleinsätze. Für mich fühlt sich das immer wie eine neue Chance an, genauso wie das erste Turnier eine Riesenchance für uns alle als Spieler gewesen ist, ist das hier bei diesem Turnier für mich auch eine Riesenchance. Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein."...wie es ihm körperlich geht: "Körperlich geht's mir gut. Ich kann alles mitmachen. Ich glaube ich hatte genug Vorbereitungszeit, um zwischen den Pfosten zu stehen. Ich freue mich auf jede Trainingseinheit, auf die Spiele und bin bestens vorbereitet."...ob es einen Zeitpunkt gab, als er mit dem Rücktritt vom Rücktritt aus der Nationalmannschaft geliebäugelt hat: "Diese Belastung nach der Europameisterschaft 2024, über zwei Jahre, die hätte ich einfach nicht gehen können. Ich glaube, es war auch der richtige Schritt, sich aus der Nationalmannschaft zu verabschieden. Es war ein tolles Turnier gewesen, es war eine Heim-Europameisterschaft, mit klasse Spielern, einer klasse Mannschaft, mit einem ärgerlichen Ausgang. Das wissen wir alle, wie das Spiel gegen Spanien gelaufen ist. Deshalb bereue ich diesen Weg und diese Entscheidung nicht, wie den Rücktritt vom Rücktritt. Wir haben eine tolle Mannschaft. Ich kann auch mit Überzeugung sagen, dass ich wieder in diese Mannschaft zurückwollte. Ein Weltmeisterschaftsturnier für Deutschland zu spielen, ist sowieso ein Traum, auch wenn es vielleicht nur einmal im Leben der Fall sein kann. Bei mir ist es jetzt das fünfte Mal. Es ist was ganz Besonderes. Ich bestreite dieses Turnier aber so, als ob es das erste wäre."...ob er auf den Turnierbaum schaut oder eher von Spiel zu Spiel denkt: "Ganz freimachen kann man sich davon nicht. Man schaut schon ein bisschen, was passieren kann. Aber im Grunde genommen ist bei uns immer der nächste Gegner im Kopf. Die Elfenbeinküste hat auch gegen Frankreich gespielt (2:1 gewonnen, d. Red.). Man hat gesehen, was sie leisten können. Jetzt haben sie das erste Spiel gegen Ecuador gewonnen. Das Wichtige für uns wird sein, sich immer wieder zu fokussieren, sich auf das neue Ziel vorzubereiten und jeden Gegner ernstzunehmen. Für uns sind das alles Finals. Es wird entscheidend sein, dass wir nach dem guten Einstieg gegen Curacao, so weiterzumachen, dass wir gerade in der Offensive hungrig bleiben, dass wir eine gute Restverteidigung haben werden, auch gegen schnelle Offensivspieler der Elfenbeinküste. Wir sind so vorbereitet, dass wir immer Schritt für Schritt gehen."...ob er sich emotional in die Rolle von Marc-André ter Stegen (verletzt) oder Oliver Baumann (degradiert) versetzen kann: "Auf jeden Fall. Am Ende sind wir alle Kollegen. Wir arbeiten zusammen, wir haben über Jahre zusammengearbeitet. Am Ende ist es aber trotzdem auch der Sport. Jeder hat seine Rolle, seine Aufgabe. Ich denke, dass es immer wichtig ist, sein Bestes zu geben. In erster Linie als Protagonist und dann auch für das Team, dass man versucht, sich gegenseitig zu helfen. Die Unterstützung ist in alle Richtungen da."Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/apps/files/favorites/628684?dir=/Projekte/WM2026/J%C3%96RG_Ordner&openfile=trueDie FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Freitag, 19.06.2026ab 02.20: Vorberichte Mexiko - SüdkoreaEXKLUSIV ab 02.50 Uhr: Mexiko - Südkoreaab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorberichte USA - Australienab 20.50 Uhr: USA - Australienab 23.20 Uhr: Vorberichte Schottland - MarokkoEXKLUSIV ab 23.50 Uhr: Schottland - MarokkoSamstag, 20.06.2026ab 02.20 Uhr: Brasilien - HaitiEXKLUSIV ab 04.50 Uhr: Türkei - Paraguayab 07.20 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorbericht Niederlande - Schwedenab 18.50 Uhr: Niederlande - Schwedenab 21.20 Uhr: Vorbericht Deutschland - Elfenbeinküsteab 21.50 Uhr: Deutschland - ElfenbeinküsteSonntag, 21.06.2026ab 01.20 Uhr: Vorberichte Ecuador - Curacaoab 01.50 Uhr: Ecuador - Curacaoab 05.30 Uhr: Vorberichte Tunesien - JapanEXKLUSIV ab 05.50 Uhr: Tunesien - Japanab 08.20 Uhr: Breakfast Clubab 16.30 Uhr: Vorberichte Spanien - Saudi-ArabienEXKLUSIV ab 17.50 Uhr: Spanien - Saudi-Arabienab 20.20 Uhr: Vorbericht Belgien - Iranab 20.50 Uhr: Belgien - Iranab 23.20 Uhr: Vorbericht Uruguay - Kap Verdeab 23.50 Uhr: Uruguay - Kap Verdeab 01.20 Uhr: Vorberichte Ecuador - Curacaoab 01.50 Uhr: Ecuador - Curacaoab 05.30 Uhr: Vorberichte Tunesien - JapanEXKLUSIV ab 05.50 Uhr: Tunesien - Japanab 08.20 Uhr: Breakfast Clubab 16.30 Uhr: Vorberichte Spanien - Saudi-ArabienEXKLUSIV ab 17.50 Uhr: Spanien - Saudi-Arabienab 20.20 Uhr: Vorbericht Belgien - Iranab 20.50 Uhr: Belgien - Iranab 23.20 Uhr: Vorbericht Uruguay - Kap Verdeab 23.50 Uhr: Uruguay - Kap VerdePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6297475