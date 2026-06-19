München (ots) -Der 6:0-Kantersieg von Kanada gegen Katar ist "alles andere als ein normales Fußballspiel", konstatiert MagentaTV-Kommentator Alexander Klich. Zum einen, weil es der erste kanadische Sieg bei einer WM ist, zudem der höchste eines Teams der CONCACAF-Verbands aus Nord- und Mittelamerika - bei dem Kanadas Jonathan David drei Treffer erzielt. Aber auch, weil Katar zwei Rote Karten kassiert und Kanada diesen Sieg teuer bezahlt: Kurz nach Wiederbeginn wird Ismael Koné übel von Gegenspieler Assim Madibo getroffen und zieht sich eine schwere Verletzung zu. "He broke his leg", schallte es sofort aus der Spielertraube. Koné muss auf der Trage aus dem Stadion gebracht werden, hebt dabei aber auch schon beide Daumen in Richtung der Fans im BC Place von Vancouver. Kanadas Trainer Jesse Marsch schwärmt vom Mittelfeldspieler: "Ismael ist so ein großartiger Junge! Er ist so unperfekt. Aber das ist auch der Grund, warum wir ihn so lieben. Weil er großartige Dinge tun kann, die kein anderer tun kann! Im nächsten Moment verliert er die Konzentration für eine Sekunde. Aber er verkörpert auch viel, wofür das Team steht." Für Koné kam Nathan-Dylan Saliba ins Spiel, verwandelte sogleich einen Freistoß zum zwischenzeitlichen 4:0 und jubelte mit Konés Trikot. Auch deshalb lobt Marsch den Zusammenhalt im Team: "Sie verkörpern alles, was an diesem Land großartig ist! Sie sind unglaublich freundlich, großzügig und gönnen sich gegenseitig alles. Aber sie sind auch großartige Spieler, großartige Talente und Wettkämpfer. Als ich hierhergekommen bin, war meine Idee, sie in allen Belangen auf ein höheres Niveau zu bringen, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Das haben wir heute gesehen. Ich bin wirklich dankbar für jeden von ihnen. Diese Jungs sind eine großartige Gruppe. Ich bin so stolz, ihr Trainer zu sein!"Mit dem 6:0 kontern die Kanadier das 4:1 der Schweizer gegen Bosnien und Herzegowina und machen einen entscheidenden Schritt Richtung K.o.-Phase. Im abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz spielt Kanada am kommenden Mittwoch um den Gruppensieg - ab 19.30 Uhr live bei MagentaTV.MagentaTV WM-Experte Thomas Müller schwärmt vor dem Spiel von seiner neuen Wahlheimat Vancouver - und hebt die positive Entwicklung des Fußballs in Kanada hervor: "Kanadischer Fußball geht nach oben!" Zu seiner eigenen Zukunft bei den Whitecaps über den bis 2026 laufenden Vertrag hinaus hält sich Thomas Müller noch bedeckt - und gleichzeitig alle Optionen offen: "Dazu kann ich erstmal nichts sagen. Da wird gepokert. [...] Ich bin ein Nichts-Ausschließer!"Nachfolgend die Stimmen und Clips der Partie zwischen Kanada und Katar in Gruppe B. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's seit 02.50 Uhr mit dem Exklusivspiel zwischen Mexiko und Südkorea. Ab 07.00 Uhr gibt es wie gewohnt den "Breakfast Club". Alle 104 WM-Spiele live gibt es nur bei MagentaTV live, insgesamt 44 Partien davon exklusiv.Kanada - Katar 6:0Kanada holt seinen ersten WM-Sieg, gleichzeitig der höchste für ein Team aus Nord- und Mittelamerika. Der Jubel fällt aber äußerst gedämpft aus. In der 51. Minute wird Ismael Koné übel von Gegenspieler Assim Madibo gefoult. "He broke his leg", hallt es sofort aus der Spielertraube. In der Folge gab es für Madibo - wie auch für Teamkollege Homam Al-Amin in der 33. Minute - glatt Rot. Nathan-Dylan Saliba, der für Koné eingewechselt wurde, jubelt emotional mit dessen Trikot. Jonathan David schnürt für Kanada sogar den Dreierpack, den zweiten dieser WM nach Lionel Messi und ersten eines Kanadiers bei einer WM.Jesse Marsch, Trainer Kanada: "Genau das ist es! Wir wollten so Fußball spielen, dass das Publikum elektrisiert wird. 40 Millionen Kanadier werden behaupten, sie waren heute im Stadion. Diese 50.000 hatten Glück. Aber was für eine Leistung unserer Mannschaft!... welche Bedeutung Ismael Koné für die Mannschaft hat: "Ismael ist so ein großartiger Junge! Er ist so unperfekt. Aber das ist auch der Grund, warum wir ihn so lieben. Weil er großartige Dinge tun kann, die kein anderer tun kann! Im nächsten Moment verliert er die Konzentration für eine Sekunde. Aber er verkörpert auch viel, wofür das Team steht. Gegen Bosnien war er unser bester Spieler, weil er derjenige war, der den Ball wollte, wollte loslegen, er war immer frei. Es ist ein großer Verlust für uns. Es wird ihm gutgehen. Wir bringen ihn zu den Ärzten, wir bringen ihn zurück. Natürlich ist unser Herz bei ihm. Aber dieser Junge hat eine große Zukunft und ist ein wichtiger Teil von allem, was wir tun."... zur Reaktion der Mannschaft auf die Verletzung von Koné: "Ich habe immer gesagt, dass die größte Ressource dieses Teams die Spieler sind. Sie verkörpern alles, was an diesem Land großartig ist. Sie sind unglaublich freundlich, großzügig und gönnen sich gegenseitig alles. Aber sie sind auch großartige Spieler, großartige Talente und Wettkämpfer. Als ich hierhergekommen bin, war meine Idee, sie in allen Belangen auf ein höheres Niveau zu bringen, um ihr Potential auszuschöpfen. Das haben wir heute gesehen. Ich bin wirklich dankbar für jeden von ihnen. Diese Jungs sind eine großartige Gruppe. Ich bin so stolz, ihr Trainer zu sein! Wir machen weiter."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aC9PamR6cUNSbTNQazZTamdjSTZ3RzZkdWI4dVB1OHpqeVYrRjhTL2lyMD0=Julen Lopetegui, Trainer Katar: "Es war ein sehr schweres Spiel, aus vielen Gründen. Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt und früh ein Gegentor kassiert. Die erste Rote Karte war ein Schlüsselmoment. Dann haben sie noch zwei Tore geschossen und hatten den Großteil des Ballbesitzes. Meiner Meinung nach war die zweite Rote Karte keine. Das dritte Tor kam dann. Aber es ist passiert. Das Einzige, was ich sagen kann, ist dass wir im nächsten Spiel physisch erholt sein müssen und uns mental erholen. Wir haben zwei Rote Karten kassiert. Das sind sehr große Unterschiede zwischen den Mannschaften. Das nächste Spiel wird noch schwieriger. Aber wir sind nicht hier, weil uns der Platz geschenkt wurde. Wir haben uns diesen Platz erkämpft und werden weiterspielen."... ob Katar noch eine Chance aufs Weiterkommen hat: "Natürlich haben wir noch eine Chance. Im letzten Spiel geht es für uns und für sie [Bosnien und Herzegowina] um alles. Wir müssen uns erholen. Es war aus vielen Gründen ein sehr turbulentes Spiel. Aber wir müssen für die nächste Chance bereit sein."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NUVBTWd0bGsrNHNLbmdsL1NPayt3bjZUcEZ4Z0VyV3hSd1ZOVThoMDkvST0=Thomas Müller, MagentaTV-Experte, über die schlimme Verletzung von Ismael Koné: "Ich finde, man sieht an dem Spieler von Katar, dass ihm der Schock ins Gesicht geschrieben ist. Jetzt zeigen wir das Bild Gott sei Dank nicht. Aber man hat gesehen, dass das Bein nicht gut aussieht. Die Rote Karte können wir nicht ganz nachvollziehen, weil es nach einer sehr unglücklichen Verletzung aussieht, auch wenn sie sehr schwerwiegt. Ich sehe da maximal ein normales Foul, weder Gelb noch Rot. Dazu würde ich gerne einen Regelhüter sprechen."Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über die Verletzungssituation um Ismael Koné: "Das sollte auch nicht so sein [dass im Fußball die Bestrafung mit der Schwere der Verletzung zusammenhängt, d. Red.], weil es manchmal Zufall ist, was passiert. Er [Koné] sah sehr bei sich aus. Ich kann Thomas zustimmen. Das Foul sah aus der Perspektive, die wir sehen konnten, nach einem 08/15-Foul aus, was sich sehr unglücklich ausging."Thomas Müller, MagentaTV-Experte: "Es legt eine Schwere über so ein Spiel. Man sieht die Bilder, man fühlt mit. Wenn wir es aufs Sportliche rüber legen, haben die Kanadier eigentlich ein Fest gefeiert, was wir in der Höhe und dieser Art und Weise nicht erwartet haben."Thomas Müller, MagentaTV-Experte, schwärmt von seiner neuen Wa(h)lheimat Vancouver: "Vancouver im Sommer, ein Traum! Das Wetter ist immer bei 26-28 Grad. Von Downtown sind es kurze Wege bis an den Strand. Wer die Natur ein bisschen genießen will: YouTube-Kanal, Fahrradtouren, Whale Watching. Das kann man alles sehen, was da so abgeht. Und was wirklich cool ist, wirklich cool für mich als Spieler: Ich kenne natürlich auch diese beleuchtete Allianz Arena aus München. Die ist aber außerhalb der Stadt. Der BC Place, meine Wohnung ist sehr nah dran. Das ist abends, wenn es dunkel wird, beleuchtet. Du hast ein Stadion mitten in der Stadt. Das kenne ich sonst nur aus Madrid. Du gehst um die Ecke und auf einmal: Boah! Ich fühle mich dort sehr, sehr wohl. Das liegt aber auch daran, dass mein Team sehr, sehr gut funktioniert. Mit den Jungs, das macht Spaß. Die sind wissbegierig, die sind ehrgeizig. Wir sind sportlich gut dabei. Wenn du aus dem Fenster schaust, hast du Wasser, du hast Berge, du hast Wald. Und einfach auch Multikulti, super nette Menschen. Das macht Spaß!"... zur Auslastung im BC Place: "Ein Spiel hatten wir, das war mein Highlight-Spiel, was die Zuschauer betrifft. Das war das Spiel gegen LAFC und Heung-min Son, als es in den Playoffs um die Wurst ging. Da haben wir ganz aufgemacht. Da waren wirklich 55.000 da. Weil es immer heißt, da gibt's keine Zuschauer. Also, da war schon was los."... über die Entwicklung des kanadischen Fußballs: "Kanadischer Fußball geht nach oben! Man muss sich das so vorstellen: Warum ist der Fußball in Kanada nicht so weit entwickelt? Da geht's natürlich darum, dass Kanada eine absolute Eishockeynation ist, bis dato und ist es auch immer noch. Aber es kommt auch immer mehr Interesse am Fußball auf. Die Ausbilder werden besser, die Kinder kriegen mehr Möglichkeiten zu spielen. Auch was ich so höre, was in den Schulen passiert. Die Kinder fangen an, Fußball zu spielen. Das ist natürlich auch einfacher umsetzbar. Du brauchst weniger Ausrüstung. Du brauchst eigentlich nur einen Ball - und los geht's! Natürlich, bei -40 Grad und Schnee wird's schwierig. Aber das ist das, was ich wahrnehme. Du hast mit Toronto ein Zentrum des Fußballs, in Vancouver aber auch eine sehr gute Jugendakademie. Wir haben auch viele Spieler, die es in Toronto nicht gepackt haben. Die sind jetzt bei uns über die zweite Mannschaft nach oben gekommen. Du spürst, dass der Fußball dort im Fokus steht. Aber ich habe auch viel mit Leuten zu tun, die den Fußball lieben. Also, ich sehe die Fußball-Bubble. Und in der Fußball-Bubble schauen sie Champions League, Bundesliga, Premier League, alles, alles. Die saugen alles auf. Das fühlt sich für mich ein bisschen an, wie nochmal Kind sein und auch dieses Fan-Sein - die sind schon am Ball."Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=VjhqTHZoYzZLYkVkdHczMlVKbWFVTXVDelVVRjdzbHhac1FFZ3lFdXNFTT0=Thomas Müller, MagentaTV-Experte, zu seiner Zukunft bei den Whitecaps: "Dazu kann ich erstmal nichts sagen. Da wird gepokert."... ob er sich vorstellen kann, mit der Euphorie die Karriere bei den Whitecaps noch zu verlängern, gerade weil es eine kurze Saison ist: "Absolut, absolut. Ich bin ein Nichts-Ausschließer. Dementsprechend plane ich das fest mit ein."Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=VEdvRkc4SEJOUk5CT3lwNFozSGk5RmFuYTd1eW1IcUlkcnlhSFB1b3FQOD0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Freitag, 19.06.2026ab 02.20: Vorberichte Mexiko - SüdkoreaEXKLUSIV ab 02.50 Uhr: Mexiko - Südkoreaab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorberichte USA - Australienab 20.50 Uhr: USA - Australienab 23.20 Uhr: Vorberichte Schottland - MarokkoEXKLUSIV ab 23.50 Uhr: Schottland - MarokkoSamstag, 20.06.2026ab 02.20 Uhr: Brasilien - HaitiEXKLUSIV ab 04.50 Uhr: Türkei - Paraguayab 07.20 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorbericht Niederlande - Schwedenab 18.50 Uhr: Niederlande - Schwedenab 21.20 Uhr: Vorbericht Deutschland - Elfenbeinküsteab 21.50 Uhr: Deutschland - ElfenbeinküsteSonntag, 21.06.2026ab 01.20 Uhr: Vorberichte Ecuador - Curacaoab 01.50 Uhr: Ecuador - Curacaoab 05.20 Uhr: Vorberichte Tunesien - JapanEXKLUSIV ab 05.50 Uhr: Tunesien - Japanab 08.20 Uhr: Breakfast Clubab 16.30 Uhr: Vorberichte Spanien - Saudi-ArabienEXKLUSIV ab 17.50 Uhr: Spanien - Saudi-Arabienab 20.20 Uhr: Vorbericht Belgien - Iranab 20.50 Uhr: Belgien - Iranab 23.20 Uhr: Vorbericht Uruguay - Kap Verdeab 23.50 Uhr: Uruguay - Kap VerdePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6297484