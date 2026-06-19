Der globale Wettlauf um technologische Vorherrschaft, Energiesicherheit und künstliche Intelligenz verschärft den Kampf um kritische Rohstoffe. Lithium gilt als unverzichtbarer Baustein für Batterien, Elektromobilität und Energiespeicher, während Uran durch den Boom von Rechenzentren und den weltweiten Ausbau der Kernenergie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Regierungen fördern den Aufbau unabhängiger Lieferketten, Investitionen in strategische Rohstoffprojekte nehmen rasant zu. Besonders interessant sind Unternehmen, die sich frühzeitig aussichtsreiche Vorkommen sichern, Verarbeitungskapazitäten aufbauen oder von staatlichen Förderprogrammen profitieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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