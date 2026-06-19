Führungskräfte von State Street, Pfizer, Siemens, Merck KGaA, der Deutschen Bank, Fresenius, Hyundai Motor Europe, Union Investment und weiteren Unternehmen werden am ISG AI Impact Summit in Frankfurt teilnehmen

Die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologie- und Beratungsunternehmen, wird Führungskräfte aus den Bereichen Wirtschaft, Technologie und KI zum 2026 ISG AI Impact Summit in Frankfurt begrüßen, um praktische Strategien für den Ausgleich zwischen Innovation und den Auswirkungen auf den Menschen beim Aufbau eines autonomen Unternehmens auszutauschen.

Führungskräfte von State Street, Pfizer, Siemens, Merck KGaA, der Deutschen Bank, Fresenius Medical Care, Hyundai Motor Europe, Union Investment und weiteren Unternehmen werden an der Veranstaltung teilnehmen, die vom 22. bis 23. Juni im Frankfurt Marriott Hotel stattfindet. Im Mittelpunkt stehen Keynote-Vorträge und Podiumsdiskussionen zu den Themen Erzielung eines ROI im Bereich KI, Festlegung der Verantwortlichkeiten bei Entscheidungsprozessen zwischen Mensch und KI sowie die Entwicklung zukunftsfähiger Talente und Datenmodelle.

"Unternehmen in ganz Europa haben die Entscheidung für den Einsatz von KI bereits hinter sich gelassen und stehen nun vor der größeren Herausforderung, den Mehrwert nachzuweisen, Verantwortlichkeiten festzulegen und Betriebsmodelle für eine KI-gestützte Umsetzung neu zu gestalten", sagte Eryn Peters, Director des ISG AI Maturity Index und Moderatorin des ISG AI Impact Summit. "Dieser Summit bringt Führungskräfte zusammen, die sich in der Praxis mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen, um praktische Erkenntnisse darüber zu vermitteln, wie KI erfolgreich skaliert werden kann."

Anna Guenter, Head of Strategic AI Activation bei der Merck KGaA, wird den Summit mit der Keynote-Präsentation "AI-Ready Leadership for Hybrid Workforce" eröffnen, in der es darum geht, wie sich Führungsmodelle weiterentwickeln müssen, da Menschen, intelligente Systeme und autonome Arbeitsabläufe zunehmend zusammenarbeiten.

Erbin Lim, Director of Engineering bei Pfizer; Dr. Enno Kätelhön, Business Unit Leader für den Bereich Data Analytics bei NTT DATA; Dieter Konrad, Experte für Capital Market Data Science bei der Union Investment Management GmbH, sowie Nikolas Rössler, CCO und CFO bei Innok Robotics, werden an der Podiumsdiskussion zum Thema "Why Most AI Business Cases Fall Apart and How to Build Ones That Don't" teilnehmen, um die Auswirkungen irreführender Kennzahlen wie eingesparte Arbeitsstunden und Piloterfolg zu erörtern und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben, wie man vom vermeintlichen Erfolg zu echten Unternehmensergebnissen gelangt.

"Elevating Work: Building the Skills for the Autonomous Enterprise" werden Rolf Frank Fehler, Executive Vice President und Country Head für Deutschland bei HCLTech, Connie Hwong, GenAI Lead im Bereich Unternehmenskommunikation bei der Siemens AG, Christian Kuss, Partner bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, sowie Marija Lobov, Vice President und Information Security Officer bei der State Street Bank International, dazu befragt, wie ihre Unternehmen wachsende Kompetenzlücken angehen und gleichzeitig Führung und Vertrauen neu definieren.

Der erste Tag endet mit der ISG Startup Challenge, bei der der Unternehmer Jouke Waleson, Mitbegründer und CEO der Software-Intelligence-Plattform Comper, gegen Nikolas Schriefer, Mitbegründer von Zelara einem Lernsystem für Lifecycle-Marketing sowie Paula Schoener, CEO von Liontech Instruments, einem Anbieter von hardwarebasierten Cybersicherheitsmodulen, gegeneinander antreten. Jurymitglieder werden den Teilnehmern Fragen stellen, und das Live-Publikum wird für die Lösung stimmen, die es am ehesten in den eigenen Unternehmen umsetzen würde.

Der zweite Tag beginnt mit dem Eröffnungsvortrag "AI in Action: Turning Innovation into Business Value" von Christian Rhino, Chief Information Officer der Private Bank der Deutschen Bank AG, in dem untersucht wird, wie Unternehmen KI-Initiativen mit Umsatzwachstum, Risikominderung und verbesserten Kundenergebnissen verknüpfen können.

In der Podiumsdiskussion zum Thema "AI and the Repricing of Everything" werden Mukesh Mathpal, Director Contract, Commercial Supplier Governance bei der Fresenius Digital Technology GmbH, und Artur Yatsenko, Director of Data Engineering beim Urban Sports Club, erörtern, wie KI die Wirtschaftlichkeit von IT-Managed-Services grundlegend verändert, die Produktivität steigert und Kostenstrukturen umgestaltet.

Alice Mini, Spezialistin für Informationssicherheit und Sensibilisierung bei Hyundai Motor Europe, wird in ihrem Hauptvortrag mit dem Titel "Beyond AI Adoption: Readiness, Trust, and the Human Side of AI" darlegen, warum eine erfolgreiche Einführung von KI stärker von Vertrauen, Verantwortlichkeit, Entscheidungsfindung und Unternehmenskultur abhängt als von der Technologie selbst.

Für die Mehrheit der Unternehmen, deren Daten zwar für das Modelltraining, jedoch nicht für eine KI-gestützte Entscheidungsfindung in Echtzeit geeignet sind, wird die Podiumsdiskussion zum Thema "Your AI Works in the Lab. Autonomy Fails in Production When Data, Context, and Accountability Break Down" Jemy Jacob, Leiter des Bereichs KI in der Produktentwicklung bei Fresenius Medical Care, und Francis Gross, Vorstandsmitglied der ACTUS Financial Research Foundation, zu Gast haben, um die Lücke zwischen Analyse und Umsetzung zu schließen.

In weiteren Sitzungen des ISG AI Impact Summit werden folgende Themen behandelt: souveräne KI in Europa, die Überwindung von Hürden im Datenschutz, der Aufbau einer Datenarchitektur, die ein autonomes Unternehmen unterstützen kann, sowie die Vorbereitung auf KI-Autonomie und Superintelligenz.

Der ISG AI Impact Summit Frankfurt wird von Cognizant, DXC Technology, SITS, der Stefanini Group, HCL Tech, NTT DATA, der Materna Group, Accenture, Conference Locate und dem TBM Council gesponsert. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Veranstaltungswebsite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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