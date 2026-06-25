Nutzung von sovereign-by-design SAP gewinnt in Deutschland an Dringlichkeit, da Unternehmen KI-gestützte Automatisierung zur Risikominderung einsetzen, so der ISG Provider Lens Report

Unternehmen in Deutschland modernisieren ihre SAP-Umgebungen durch besser kontrollierte S/4HANA-Übergänge, bei denen KI-fähige Automatisierung und stärkere Steuerung zum Einsatz kommen, um Geschäftskontinuität zu wahren und gleichzeitig Souveränität und Auflageneinhaltung sicherzustellen. Dies ergibt sich aus einem neuen Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einer weltweit tätigen KI-orientierten Technologieforschungs- und Beratungsfirma, veröffentlicht wurde.

Der 2026 ISG Provider Lens SAP-Ökosystem-Bericht für Deutschland gelangt zu dem Schluss, dass Firmen die SAP-Migration als Lebenszyklusentscheidung betrachten, die Implementierungsentscheidungen mit operativer Bereitschaft und skalierbarer Innovation in einem früheren Verfahrensstadium in Einklang bringt. Da sich die Mainstream-Unterstützung für die SAP ERP Central Component (ECC) dem Ende zuneigt, wenden sich Organisationen nun SAP S/4HANA zu, während Geschäftskontinuität und verbesserte Kostentransparenz erhalten bleiben.

"Deutsche Firmen betrachten die SAP-Modernisierung nicht mehr nur als eine Technologiemigration", erklärte Matthias Paletta, Director bei ISG. "S/4HANA-Programme nähern sich dem Zeitpunkt, wo Kunden zunächst den Datenzugriff und die Betriebsverantwortung definieren und dann erst entscheiden, wie viel Prozessveränderung das Geschäft verkraften kann."

Sovereign-by-design wird zu einer zentralen Voraussetzung bei deutschen SAP-Programmen. Unternehmen gehen über breite Fragen zur Host-Lokation hinaus, um spezifische Anforderungen hinsichtlich Datenresidenz und Zugriffskontrolle in Angriff zu nehmen. Sie erwarten zudem klare Prüfungsevidenz und Verantwortungsteilung zwischen SAP-, Hyperscalern und Dienstanbietern, insbesondere, da Vorschriften und Cybersicherheitsfragen die Aufmerksamkeit stärker auf die Abhängigkeit von Dritten richten.

Deutsche Käufer verfolgen einen pragmatischen Ansatz bei der SAP-S/4HANA-Transformation. Viele Firmen meiden große, disruptive Programme zugunsten eines schrittweisen Übergangs, der kritische Betriebsvorgänge schützt und die technischen Schulden senkt. Diese Verschiebung unterstreiche die Bedeutung einer sauberen Kerndisziplin, wobei die SAP Business Technology Platform (BTP) zunehmend als Erweiterungsebene für Innovation genutzt werde. Ohne Steuerung könne das BTP-Wachstum jedoch zu derselben Komplexität führen, die Firmen beseitigen wollen.

Automatisierung sei derzeit eine Grunderwartung der Transformations- und Betriebsdienstleistungen der Anbieter. Unternehmen wünschten sich zunehmend eine Tool-gestützte Entdeckung und automatisiertes Testen, um die erzielten Transformationsergebnisse vorhersehbarer zu machen. Auf dem Gebiet der Managed Services erwarteten sie AIOps und generative KI, um Wiederholungsaufgaben zu reduzieren, schnellere Wiederherstellung zu unterstützen und die Kontrolle über den Wandel zu behalten. GenAI gewinne ebenfalls zunehmend an Relevanz in den SAP-Analysen und -Operationen, aber deutsche Firmen wünschten sich weiterhin Prüfbarkeit und menschliche Rechenschaftspflicht, so die ISG.

"SAP-Käufer in Deutschland beauftragen Anbieter damit, Transformations- und Betriebsvorgänge enger miteinander zu verknüpfen", sagt Oliver Nickels, Hauptverfasser des Berichts. "Die stärksten Anbietermodelle kombinieren Automatisierung, Governance und operative Nachweise, damit Kunden ohne zusätzliche neue Risiken modernisieren können."

In dem Bericht werden auch andere SAP-Ökosystemtrends in Deutschland unter die Lupe genommen, wie etwa die steigende Nachfrage nach integrierter Transform-and-Run-Governance und die zunehmende Nutzung von Portfoliomanagement für BTP und KI-Initiativen.

Weitere Einblicke in die SAP-bezogenen Herausforderungen in deutschen Firmen sowie Empfehlungen der ISG, wie diese gemeistert werden können, entnehmen Sie bitte dem ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

In dem Bericht für Deutschland werden die Kompetenzen von 41 Anbietern in vier Quadranten bewertet: SAP S/4HANA System Transformation, SAP S4HANA System Transformation Midmarket, SAP Application Managed Services und SAP Business AI and Business Technology Platform (BTP) Services.

In dem Bericht werden Atos und NTT DATA in allen vier Quadranten als führend (Leaders) eingestuft. Accenture, Capgemini, HCLTech, Infosys, TCS, T-Systems und Wipro werden jeweils in drei Quadranten als führend eingestuft. Cognizant, MHP und Tech Mahindra werden jeweils in zwei Quadranten als führend eingestuft, und adesso SE, All for One, Arvato Systems, DATAGROUP, DXC Technology, Nagarro, Syntax und valantic werden in jeweils einem Quadranten als führend eingestuft.

Darüber hinaus wird PwC als "Rising Star" anerkannt ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio und "hohem Zukunftspotenzial" nach der Definition von ISG in drei Quadranten. Außerdem wird auch adesso SE in zwei Quadranten als "Rising Star" bezeichnet.

Im Bereich Customer Experience wird Infosys für 2026 als globaler "ISG CX Star Performer" unter den SAP-Ökosystem-Serviceanbietern genannt. Infosys erzielte die höchsten Bewertungen für Kundenzufriedenheit in der von ISG durchgeführten Umfrage "Voice of the Customer", die zum ISG Star of Excellence-Programm gehört, der renommiertesten Auszeichnung zur Anerkennung von Qualität in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Eine personalisierte Version des Berichts erhalten Sie bei DATAGROUP, MHP und T-Systems.

Der 2026 ISG Provider Lens SAP Ecosystem Report für Deutschland steht Abonnenten zur Verfügung oder kann auf dieser Webseite als Einmalkauf erworben werden.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Fachkräfte, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden bei der Wertmaximierung ihrer Technologieinvestitionen zu unterstützen.

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