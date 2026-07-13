Der Gesamtmarkt verzeichnete einen Anstieg um 46 %, angeführt von einem Wachstum von 64 bei den Cloud-Diensten

Managed Services verzeichnen einen Anstieg um 21 %, da Unternehmen Kosteneinsparungen anstreben, um KI-Projekte zu finanzieren

Die Nachfrage nach Technologiedienstleistungen in Europa hat sich im zweiten Quartal weiter beschleunigt, da die Region zunehmend auf Managed Services zur Kostensenkung und auf Cloud-Dienste zur Erreichung ihrer KI-Ziele setzt. Dies geht aus dem aktuellen Branchenbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen, auf KI spezialisierten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen.

Der EMEA ISG Index, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Vertragswert (ACV) von mindestens 5 Millionen US-Dollar erfasst, zeigt, dass der ACV für den Gesamtmarkt (sowohl Managed Services als auch cloudbasierte As-a-Service-Lösungen) im zweiten Quartal um 46 Prozent das stärkste Wachstum seit acht Jahren auf 13,0 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Das jüngste Quartal reiht sich in eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Quartalen ein, in denen das Wachstum durchschnittlich 33 Prozent betrug.

"Europa hat sich zur am schnellsten wachsenden Region für Technologiedienstleistungen entwickelt, was nicht nur auf die steigende Nachfrage nach KI zurückzuführen ist, sondern auch auf Managed Services, die als Hebel zur Kosteneinsparung dienen und dazu beitragen, KI-Ziele sowie die fortgesetzte digitale Transformation zu finanzieren", erklärte Anthony Drake, President von ISG EMEA. "Wir verzeichnen so gut wie in allen Bereichen ein starkes zweistelliges Wachstum."

Ergebnisse des zweiten Quartals nach Segmenten

Der ACV im "as-a-Service"-Segment (XaaS) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 64 Prozent das schnellste Wachstum aller Zeiten und erreichte einen Rekordwert von 8,3 Milliarden US-Dollar, da die Nachfrage nach Hyperscaler-Diensten zur Unterstützung von KI sprunghaft anstieg. Es war das neunte Quartal in Folge, in dem XaaS zweistellig wuchs, mit einem durchschnittlichen Wachstum von 38,5 Prozent in diesem Zeitraum.

Innerhalb dieses Segments stieg Infrastructure-as-a-Service (IaaS) im Vergleich zum Vorjahr um 79 Prozent auf einen Rekordwert von 6,8 Milliarden US-Dollar. Software-as-a-Service (SaaS) wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar.

Der ACV im Bereich Managed Services stieg im zweiten Quartal um 21 Prozent auf 4,7 Milliarden US-Dollar. Im Berichtsquartal wurden insgesamt 294 Managed-Services-Verträge abgeschlossen, was einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter befanden sich zwei Großaufträge (mit einem ACV von 100 Millionen US-Dollar oder mehr), verglichen mit drei im zweiten Quartal des Vorjahres; der ACV der Großaufträge ging im Jahresvergleich um 56 Prozent zurück. Am anderen Ende des Spektrums stieg die Zahl der kleineren Auftragsvergaben (im Bereich von 5 bis 9 Millionen US-Dollar) gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent.

Das Wachstum im Bereich Managed Services im zweiten Quartal wurde durch neue Geschäftsfelder vorangetrieben: Die Anzahl der Verträge stieg um 25 Prozent, und der ACV dieser Verträge stieg um 32 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar, da Unternehmen ihre Anbieternetzwerke weiter konsolidierten und sich für spezialisierte Dienstleistungen an kleinere Nischenanbieter wandten.

Im Bereich Managed Services stieg das IT-Outsourcing (ITO) um 21 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar, angeführt vom Wachstum bei der Anwendungsentwicklung und -wartung (ADM) sowie bei Infrastrukturdienstleistungen. Das Business Process Outsourcing (BPO) wuchs um 37 Prozent auf 915 Millionen US-Dollar, angeführt vom Wachstum bei branchenspezifischen Dienstleistungen und im Facility Management. Die Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Forschung und Entwicklung (ER&D) stiegen im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 519 Millionen US-Dollar und legten gegenüber dem schwachen ersten Quartal um 30 Prozent zu.

Nach Branchen betrachtet stieg der ACV im Bereich Managed Services im Bank-, Finanz- und Versicherungswesen (BFSI) deutlich an (plus 55 Prozent), ebenso wie in den Bereichen Reise, Transport und Freizeit (plus 51 Prozent) sowie im Energiesektor (plus 34 Prozent), der seinen Wachstumskurs auf vier Quartale in Folge ausweitete. Im BFSI-Sektor war dies das erste Mal seit neun Quartalen, dass die Ausgaben des Sektors einen Aufwärtstrend verzeichneten. Die Fertigungsindustrie verzeichnete hingegen einen Rückgang um 7 Prozent und damit das dritte Quartal in Folge mit negativen Ergebnissen.

Geografische Performance

Der größte Managed-Services-Markt in der EMEA-Region, das Vereinigte Königreich, verzeichnete mit einem ACV von 1,4 Milliarden US-Dollar sein bestes Quartal der letzten drei Jahre ein Anstieg von 84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die anderen traditionellen Marktführer der Region, die DACH-Länder und Frankreich, verzeichneten hingegen einen Rückgang. Die DACH-Länder verzeichneten einen Rückgang um 5,5 Prozent auf 917 Millionen US-Dollar, während Frankreich um 59 Prozent auf 332 Millionen US-Dollar zurückging. Osteuropa und Südeuropa legten jeweils im dreistelligen Bereich zu, während die nordischen Länder um 1,4 Prozent zulegten.

Ergebnisse des ersten Halbjahres

Im ersten Halbjahr stieg der kombinierte Markt-ACV um 37 Prozent auf 25,0 Milliarden US-Dollar. Der Bereich Managed Services verzeichnete mit 9,3 Milliarden US-Dollar ein Plus von 13 Prozent, während der Bereich XaaS mit 15,7 Milliarden US-Dollar um 56,5 Prozent zulegte. Insgesamt wurden im Halbjahr 578 Managed-Services-Verträge vergeben, was einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter befanden sich fünf Mega-Deals einer weniger als im Vorjahr -, wobei der ACV dieser Verträge um 29 Prozent zurückging.

Innerhalb des Bereichs Managed Services blieb ITO mit 6,2 Milliarden US-Dollar im Wesentlichen unverändert (Rückgang um 0,2 Prozent), während BPO um 86 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar zulegte. Im Cloud-Bereich verzeichnete der IaaS-Markt einen sprunghaften Anstieg um 74 Prozent auf 12,8 Milliarden US-Dollar, während der SaaS-Markt um bescheidenere 8 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar zulegte.

Globale Vorhersage 2026

Für das Gesamtjahr gab ISG bekannt, dass das Unternehmen seine weltweite Prognose eines Umsatzwachstums von 2,1 Prozent im Bereich Managed Services beibehält. Gleichzeitig erhöht ISG seine bisherige Wachstumsprognose für cloudbasierte XaaS-Dienste um 500 Basispunkte auf 30 Prozent, was die anhaltend starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Software-Dienstleistungen widerspiegelt.

Über den ISG Index

Der ISG Index gilt als die maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche. Seit 95 Quartalen in Folge liefert sie Finanzanalysten, Unternehmensentscheidern, Software- und Dienstleistungsanbietern, Anwaltskanzleien, Universitäten und den Medien detaillierte Informationen zu den neuesten Branchendaten und -trends.

Die Ergebnisse des Global ISG Index für das 2. Quartal 2026 wurden im Rahmen eines Webcasts am 9. Juli vorgestellt. Um eine Aufzeichnung des Webcasts anzusehen und die Präsentationsfolien herunterzuladen, besuchen Sie diese Website.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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