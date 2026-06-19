Marktschorgast (ots) -Nach dem erfolgreichen Launch der FINAL EDITION PLATIN widmet der deutsche Premiumhersteller FRANKIA jetzt auch den Baureihen F-Line und Titan auf Fiat eine Hommage: Seit 40 Jahren ermöglicht der Chassis-Partner eine große Vielfalt an besonderen Grundrissen. Was die FINAL EDITION so besonders macht? Jedes Modell strebt nach gigantischem Raum(gefühl) und überzeugt mit einer Luxusausstattung, die alle Bestseller-Optionen vereint und je nach Modell bis zu 14.000 Euro Ersparnis bringt. Drei besondere integrierte Premiumliner gibt es als FINAL EDITION: FRANKIA I 640 SD, FRANKIA I 740 GD und FRANKIA I 790 GDW .Hier geht es direkt zur FINAL EDITION: https://www.frankia.com/presse-final-edition-fiatHighlights der FINAL-EDITION-Serienausstattung:- Batterie: 320 Ah LiFePO4, 2 x 110-W-Solarmodul- Spezielles Design FINAL EDITION außen und innen- ALDE-Warmwasserheizung- 180-PS-Motor mit Automatik, 10"-Navigation,- Klimaautomatik, Rückfahrkamera, DuoControl- Keramiktoilette, Steckdosenpaket- komplett neu entwickelte Komfortpolster in der Sitzgruppe u. v. m.FRANKIA I 640 SD FINAL EDITIONDer besondere Grundriss für ein gigantisches RaumgefühlMit dem I 640 SD FINAL EDITION präsentiert FRANKIA ein innovatives "out-of-the-box"-Layout, das auf eindrucksvolle Weise zeigt, wie gigantisch viel (Stau-)Raum, Komfort und Autarkie sich auf kompakten 6,4 Metern Länge unterbringen lassen. Der außergewöhnliche Grundriss richtet sich an alle, die auch in einem kurzen Integrierten oder als Alternative zum Kastenwagen auf nichts verzichten wollen - und setzt Maßstäbe in seiner Klasse.Was den I 640 SD FINAL EDITION im wahrsten Sinne des Wortes großartig macht: ein unvergleichliches Raumgefühl, Innenstauraum wie man ihn in einem kompakten Fahrzeug sonst kaum findet und ein riesiges, komplett abgetrenntes Luxus-Heckbad. Noch mehr Platz zum Leben und Genießen schenkt eine Sitzgruppe, die zur größten ihrer Klasse zählt, sowie ein großes elektrisches Hubbett (192 x 140 cm). Optional steht Reisenden sogar ein Duo-Bett mit sagenhaften 192 x 200 cm zur Verfügung. Smarte Komfort-Ausstattung: eine große Winkelküche, ein TecTower mit Backofen und Gefrierschrank sowie zahlreiche Stauräume, ein Apothekerschrank und ein 32"-TV. Besonders ist auch der raumhohe Kleiderschrank, der sowohl vom Innenraum als auch vom Bad aus zugänglich ist. Hochwertige Materialien, durchdachte Details und die erstklassige ThermoGuard PLUS-Isolierung mit robustem GFK-Aufbau machen das Fahrzeug winterfest und bestens gerüstet für Reisen zu jeder Jahreszeit. Dank Doppelboden mit Durchladefunktion, ALDE-Warmwasserheizung (Serie) und jeder Menge Technik in Serie (320 Ah LiFePO4, 2 x 110-W-Solarmodul) bleibt der I 640 SD in der FINAL EDITION auch auf längeren Touren autark.Mehr zum FRANKIA I 640 SD FINAL EDITION: https://www.frankia.com/presse-final-edition-fiatFRANKIA I 740 GD FINAL EDITIONPerfekt für Paare und Familien, die auf großem Fuß reisen wollenMit dem I 740 GD FINAL EDITION stellt FRANKIA das ideale Premiumwohnmobil für Familien und Paare vor, die mit höchstem Komfort reisen möchten. Das Editionsmodell überzeugt mit einem durchdachten Grundriss, der großzügigen Wohnraum mit extraviel Stauraum kombiniert - ideal für alle, die sich viel Platz in einem 7,5 Meter langen Modell wünschen. Der Integrierte mit 7,5 Metern Länge punktet mit einem cleveren Längsschläfer-Grundriss: Zwei Einzelbetten mit 1,95 m und 2,00 m Länge garantieren erholsame Nächte. Zahlreiche Staufächer und Deckenstauschränke - auch über den Betten - bieten Platz für Gepäck. Die größte FRANKIA-Garage ihrer Klasse mit 1,24 m Innenhöhe bietet ausreichend Platz, selbst für sperriges Reisegepäck wie E-Bikes oder Skiausrüstung. Ergänzend dazu steht viel Stauraum im Doppelboden mit fast 35 cm Höhe zur Verfügung.Das Herzstück des Wohnraums bildet die riesige L-Sitzgruppe in Kombination mit einem elektrischen Hubbett - ideal für vier Personen. Wer auf noch größerem Fuß leben und reisen will, entscheidet sich für den preisneutralen Grundriss mit Face-to-Face-Sitzgruppe und Bugausbau. Mit dieser Kombi wird aus dem Modell ein echter Raumgigant! Als FINAL EDITION überzeugt der I 740 GD zudem mit einer besonders luxuriösen Ausstattung und einer Auslegung auf maximale Autarkie.Mehr zum FRANKIA I 740 GD FINAL EDITION: https://www.frankia.com/presse-final-edition-fiatFRANKIA I 790 GDW FINAL EDITIONIdeal für Paare, die viel Raum, Komfort und Luxus liebenMit dem FRANKIA I 790 GDW FINAL EDITION erreicht die exklusive Fiat-Baureihe ihren Höhepunkt. Als größtes Modell der Edition vereint es Großzügigkeit, Komfort und Luxus auf höchstem Niveau. Mit knapp acht Metern Länge bietet der Integrierte ein beeindruckendes Konzept, das in Sachen Raum Maßstäbe setzt: mit einer weitläufigen Face-to-Face-Sitzgruppe mit Längsbänken, zwei bequemen Einzelbetten (1,95 m und 2 m Länge), der größten FRANKIA MaxiFlex-Längsküche (zusätzlich mit Glasvitrine und Apothekerauszug) sowie einem XL-Raumbad (das größte der F-Line-/TITAN-Modellreihe) - Küche und Bad gehören zu den größten ihrer Klasse! Der edle Bugausbau (Serie statt Hubbett) sorgt für ein offenes Raumgefühl, unterstützt wird dieses noch durch eine stufenlose Wohnfläche mit 2,03 Metern Innenhöhe.Ideal für die große Reise mit maximalem Komfort: die luxuriöse Masse an Stauraum, sowohl im Innenraum als auch im Außenbereich. Dazu gehört zum Beispiel der durchgängige und beheizte Doppelboden mit knapp 35 cm - perfekt für Urlaub in der kalten Jahreszeit. Die hochwertige Stoff-Leder- Kombi der Fahrersitze sowie ein besonderes Innenraumdesign der FINAL EDITION unterstreichen den Premiumanspruch dieses außergewöhnlichen Fahrzeugs.Mehr zum FRANKIA I 790 GDW FINAL EDITION: https://www.frankia.com/presse-final-edition-fiatPressekontakt:Frankia-GP GmbH | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail:medien@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. 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