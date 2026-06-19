© Foto: Oliver Berg - dpaAutonome Waffensysteme werden leistungsfähiger. Rheinmetall-CEO Armin Papperger pocht auf den Menschen als letzte Instanz - und fordert Regeln wie bei Atomwaffen. Die Rüstungsbranche steht vor einem technologischen Sprung, der die Kriegsführung grundlegend verändern könnte. Auf der Rüstungsmesse Eurosatory bei Paris präsentierten Hersteller wie Rheinmetall, Renk, Milrem Robotics, Otokar und General Dynamics autonome Militärfahrzeuge, die ohne Fahrer über das Gefechtsfeld fahren, Minen räumen, Nachschub liefern oder Verwundete bergen können. Manche dieser sogenannten Unmanned Ground Vehicles sind bereits bewaffnet, etwa mit Bordkanonen, Maschinengewehren, Granatwerfern oder Raketenwerfern. …
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