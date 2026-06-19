Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb der Synthomer a.s. von Synthomer plc zur weiteren Stärkung des Segments Chemicals & Materials- Führender europäischer Hersteller und Anbieter hochwertiger Acrylatlösungen - Umsatz von rund EUR 110 Mio. (Carve-out-Umsätze)[1] im Jahr 2025 bei rund 300 Mitarbeitern - Neue Plattformakquisition zur Stärkung des Segments Chemicals & Materials - Vollzug der Transaktion wird zum Ende des 3. Quartals 2026 erwartet
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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