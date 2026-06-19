Es hatte sich abgezeichnet, dass BMW den Bestellstart für seinen neuen i3 stark vorzieht. Nun ist bestätigt: Die First Edition der elektrischen Mittelklasse-Limousine ist ab sofort bestellbar - ab 75.340 Euro. Und auch zur Reichweite veröffentlichen die Münchner jetzt konkrete Angaben. Es geht über die 900 Kilometer hinaus. Mit dem BMW i3 50 xDrive als First Edition ist der vollelektrische BMW 3er ab sofort bereits vor dem offiziellen Marktstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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