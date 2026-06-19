Biel - Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht hat eine Voruntersuchung gegen einen Hauptsponsor des FC Biel eingeleitet. Gegen die Investmentfirma Haute Capital Partners SA besteht der Verdacht der Marktmanipulation, wie aus dem Revisionsbericht des Unternehmens hervorgeht. Dem Auditor zufolge könnte dieser Umstand «erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung seiner Geschäftstätigkeit aufkommen lassen». Der Aktienkurs des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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