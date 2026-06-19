Mitte der Woche hat bei AUTO1 ein virtueller Kapitalmarkttag stattgefunden. Im Rahmen des Events präsentierte der Vorstand des Online-Gebrauchtwagenhändlers auch langfristige Ziele für das Merchant- und Retail-Geschäft sowie die Profitabilitäts- und Wachstumstreiber. Die Ausführungen kamen am Markt gut an. Auch bei den Analysten geht der Daumen nach oben.AUTO1 will seine Auslieferungen auch künftig kräftig steigern. Dabei setzen sich die Berliner als nächstes Zwischenziel einen Absatz von 1,5 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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