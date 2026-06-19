Die Deal-Maschine der Münchener Beteiligungsgesellschaft läuft weiterhin auf Hochtouren! Während sich viele klassische Nebenwerte im aktuellen Marktumfeld mit Prognosesenkungen und Zurückhaltung überbieten, setzt die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) genau da an, wo sie am stärksten ist: beim harten Turnaround-Geschäft. Wie das Unternehmen frisch vermeldete, hat der SDax-Konzern eine Vereinbarung zur Übernahme der Synthomer A.S. unterzeichnet. Es ist ein klassischer Carve-out-Deal, der frische Fantasie in die Aktie bringt und das Portfolio massiv verstärkt. Der nächste Coup: Mutares wildert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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