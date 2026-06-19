Die BMW-Aktie gehört aktuell zu den schwächsten Werten im DAX. Seit dem Jahreshoch hat die Aktie deutlich an Wert verloren und notiert inzwischen auf dem niedrigsten Niveau seit mehreren Jahren. Auslöser sind vor allem fundamentale Sorgen rund um China, sinkende Margen und eine überraschende Gewinnwarnung. Doch auch das Chartbild liefert inzwischen wichtige Hinweise auf die aktuelle Schwäche. China wird für BMW zunehmend zum Problem Für den jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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