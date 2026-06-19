RWE baut sein Solarprojekt entlang der A44n zwischen Bedburg und Jüchen weiter aus. Mit einer zweiten Ausbaustufe steigt die Leistung auf mehr als 100 Megawatt. Zusätzlich plant das Unternehmen einen Batteriespeicher mit 75 Megawatt Leistung und 150 Megawattstunden Speicherkapazität. RWE erhöht Kapazität des Solarprojekts an der A44n auf über 100 MWRWE hat mit der zweiten Ausbaustufe seines Solarprojekts entlang der A44n zwischen Bedburg und Jüchen begonnen. Nach Angaben des Unternehmens sind die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver