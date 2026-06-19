Schwellenländer werden meist mit Wachstumsinvestments in Verbindung gebracht. Ein neuer Blick zeigt jedoch, dass sie für aktive Investoren mit einem Total-Return-Ansatz auch ein besonders attraktives Einkommensuniversum darstellen. von Matt Williams, Senior Investment Director Schwellenländer (EM) werden typischerweise durch die Wachstumsbrille betrachtet. Dies birgt jedoch die Gefahr, einen wesentlichen Aspekt zu übersehen. Heute stellen EM auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab