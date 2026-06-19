Eon hat am Donnerstag angekündigt, dass einen standardisierten flexiblen Netzanschlussvertrag (FCA) für Batteriespeicher deutschlandweit in seinem Verteilnetz bis zum Jahresende ausrollen will. Vorausgegangen sei ein erfolgreicher Praxistest mit dem Speicherbetreiber Eco Stor in Bollingstedt in Schleswig-Holstein. Dabei sei ein Modell gefunden worden, um Speicher-Betreiber einen schnelleren Netzanschluss und Planungssicherheit für eine weiterhin wirtschaftlich tragfähigen Investitionen zu geben. Gleichzeitig könne der Netzbetreiber die Systemkosten optimieren und die Netzstabilität verbessern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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