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Schaeffler und Delair bauen europäische Drohnenproduktion aus



19.06.2026 / 12:06 CET/CEST

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Schaeffler und Delair bauen europäische Drohnenproduktion aus Schaeffler und Delair schließen strategische Partnerschaft, um Drohnenproduktion von Delair in Frankreich hochzufahren

Neue Produktionslinie für Kampf- und Abfangdrohnen soll bereits im November 2026 täglich rund 100 Einheiten liefern

Kooperation verknüpft Schaefflers erstklassige Produkt-Kompetenzen mit Delairs Expertise bei Design, Integration und operativem Einsatz von Drohnen

Paris | 19. Juni 2026 | Die Motion Technology Company Schaeffler und Delair, ein führender französischer Entwickler und Hersteller unbemannter luftgestützter Systeme (Unmanned Aerial Systems, "UAS"), haben eine strategische Partnerschaft beschlossen. Ziel ist der Ausbau von Delairs Drohnenproduktion und die Stärkung des militärischen Leistungsvermögens zum Schutz des europäischen Luftraums durch eine neue Produktionslinie für Kampf- und Abfangdrohnen, die bereits in diesem November 100 Drohnen pro Tag liefern soll. Die Kooperation verknüpft Schaefflers erstklassige Produkt-Kompetenzen mit Delairs Expertise bei Design, Integration und operativem Einsatz von Drohnen. Auf der neuen Produktionslinie sollen zunächst Drohnen vom Typ Damoclès hergestellt werden, die von der Beschaffungsbehörde DGA des französischen Verteidigungsministeriums bereits qualifiziert wurden und im französischen Heer zum Einsatz kommen, sowie die neu angekündigte Abfangdrohne Aspik. Die neue Produktionsanlage mit Standort in Frankreich ermöglicht Delair, in großem Maßstab kompetitive Produkte anzubieten. Die beiden Unternehmen wollen eine dauerhafte Industriepartnerschaft zur Herstellung von Multirotor-Drohnen und deren Teilsystemen eingehen. Beiden Partnern ist gleichermaßen daran gelegen, Europas Rüstungsindustrie zu stärken und die Verfügbarkeit leistungsfähiger, skalierbarer UAS zu beschleunigen. "Für den Drohnen-Sektor ist Schaefflers bewährte Industrialisierungskompetenz von großer Bedeutung", sagt Rémy Triouleyre, Regional CEO Europa bei Schaeffler. "Die Stärkung von Delairs Wachstum durch Serienmontage, Skalierung der Produktion und Komponentenzulieferung bietet aus unserer Sicht ein erhebliches Potenzial und trägt zugleich zur Weiterentwicklung belastbarer Kapazitäten im europäischen Verteidigungssektor bei." "Diese Zusammenarbeit mit Schaeffler ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unserer industriellen und europaweiten Präsenz", so Bastien Mancini, CEO von Delair. "Durch Bündelung unserer UAS-Expertise mit Schaefflers Fertigungsexzellenz und industrieller Kompetenz wollen wir unsere Produktionskapazitäten stärken und die Belieferung unserer Kunden mit modernsten Drohnensystemen beschleunigen."



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