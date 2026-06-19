Gränichen - Der Raumklimaspezialist Zehnder sieht trotz der schwierigen Marktbedingungen weiterhin Potenzial im Heizkörpergeschäft. Mit der angekündigten organisatorischen Trennung von Lüftungs- und Heizkörperaktivitäten in Europa soll insbesondere die Profitabilität der Sparte verbessert werden. Die neue Struktur sei «ein organisatorischer Schritt und kein Portfolio-Review», sagte Unternehmenssprecher Alexander Kamb im Gespräch mit der Nachrichtenagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab