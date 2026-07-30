Gränichen - Der Raumklimaspezialist Zehnder hat im ersten Halbjahr 2026 mehr Umsatz gemacht und die um Einmaleffekte bereinigte operative Marge gesteigert. Mit Blick nach vorn zeigt sich das Management vorsichtig. Der Umsatz stieg zwischen Januar und Juni um 3,2 Prozent auf 394,9 Millionen Euro, wie die Aargauer Gruppe am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz im Lüftungsbereich legte dabei um 7 Prozent auf 272,1 Millionen Euro zu, während das Heizkörpergeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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