Ein Abo bei Sky? Da musste man in der Vergangenheit oft genau ins Kleingedruckte schauen, was das Angebot wirklich umfasst, wie lange der Vertrag läuft und wie es mit den Folgekosten aussieht. Jetzt stellt sich der Pay-TV-Sender neu auf. Vor allem Sportfans kommen kaum an Sky vorbei. Zwar zeigt der mittlerweile zur RTL-Gruppe gehörende Pay-TV-Sender aus Unterföhring längst nicht mehr die komplette, aber eben immer noch einen Großteil der 1. Bundesliga, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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