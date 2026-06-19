Amazon und Skyborn Renewables haben einen Stromabnahmevertrag (PPA) über 600 MW aus dem Offshore-Windpark Gennaker in der Ostsee geschlossen. Nach Angaben der Unternehmen handelt es sich um den bislang größten einzelnen Stromabnahmevertrag in Deutschland. Der Vertrag soll die Finanzierung und Realisierung des Offshore-Projekts unterstützen. Der Stromabnahmevertrag umfasst rund 61 Prozent der geplanten Gesamtleistung des Offshore-Windparks Gennaker von bis zu 976,5 MW. Laut Skyborn Renewables schafft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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