Die Allianz-Aktie befindet sich seit Anfang Juni in einer kräftigen Aufwärtsbewegung, die nun erstmals seit den 2000er-Jahren wieder zum Sprung über die 400-€-Marke geführt hat. Nun winkt der Sprung auf ein neues Rekordhoch. Was treibt den Kurs an und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Berenberg schraubt Kursziel nach oben Mit ihrer jüngsten Studie hat die Privatbank Berenberg für Aufsehen gesorgt. Die Analysten hoben ihr Kursziel für die Allianz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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