Es ist ein Bild, das man eher selten sieht. Sowohl auf Wochen- als auch auf Monatssicht ist die BMW-Aktie der mit Abstand schwächste Wert im DAX. Gestern beendete der bayerische Autobauer den Handelstag auf dem tiefsten Stand seit über fünf Jahren. Wohin geht die Reise der BWM-Aktie nun? Sind weitere Kursverluste oder doch ein Rebound zu erwarten? Kurszielsenkungen, aber doch Optimismus Banken in aller Welten reagierten mit zum Teil drastischen Kurszielsenkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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