Stellantis setzt bekanntlich auf eine "Multi-Energy-Strategie" und bietet seine Fahrzeuge mit verschiedenen Antriebsarten an. Bei den kommenden Kleinwagen rund um die Neuauflage der "Ente" von Citroen rückt der Automobilkonzern davon aber ab: In dieser "E-Cars" genannten Familie soll es nur vollelektrische Modelle geben. Als Stellantis im Februar massive Abschreibungen auf sein E-Auto-Geschäft bekannt gab, rief CEO Antonio Filosa das Ziel aus, Stellantis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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