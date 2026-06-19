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19.06.2026 16:22 Uhr
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Quantum X Labs verknüpft Quantenalgorithmen und Fehlerkorrektur zu einem integrierten Programm

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Quantum Computing steht vor dem nächsten Entwicklungsschritt. Nicht mehr allein die reine Rechenleistung rückt in den Mittelpunkt, sondern die Frage, wie zuverlässig und reproduzierbar Ergebnisse auf heutiger und künftiger Quantenhardware erzielt werden können. Genau an dieser Stelle setzt Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) an. Das an der Nasdaq gelistete Technologieunternehmen hat den Start eines integrierten Quantencomputing-Programms bekannt gegeben. Dabei werden die unternehmenseigenen Quantenalgorithmen zur Analyse klinischer Studiendaten aus der CliniQuantum-Plattform mit der hauseigenen Quantum Error Correction Decoder-Technologie (QECC) kombiniert.

Ziel der Initiative ist es, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Berechnungen zu steigern. Dazu soll der firmeneigene Quantenalgorithmus in unterschiedlichen Quantenumgebungen eingesetzt und mit dem Decoder verbunden werden. Auf diese Weise will Quantum X Labs den Weg zu skalierbaren und fehlertoleranten Quantenanwendungen optimieren.

Von der Plattform zur praktischen Anwendung

Im Rahmen des Programms wird Quantum X Labs seine CliniQuantum-Plattform mit dem zum Patent angemeldeten Quantenalgorithmus auf verschiedenen Quantencomputing-Plattformen ausführen. Dazu zählen führende Quantenprozessoren ebenso wie hybride GPU-Quantencomputersysteme.

Im Fokus steht die Bewertung und Optimierung sowohl der Leistungsfähigkeit des Algorithmus als auch der Decoder-Technologie in unterschiedlichen Rechenumgebungen. Gleichzeitig sollen die jeweiligen Stärken der einzelnen Plattformen gezielt genutzt werden.

Ein zentrales Element der Initiative ist die Integration des proprietären QECC-Decoders von Quantum X Labs. Die Technologie wurde entwickelt, um Fehler zu reduzieren und eine möglichst hohe fehlertolerante Ausgabe zu unterstützen. Durch die Verbindung fortschrittlicher Algorithmen mit ausgefeilten Verfahren zur Fehlerkorrektur will das Unternehmen die Genauigkeit der Berechnungen deutlich erhöhen und die praktische Nutzbarkeit heutiger sowie kommender Quantensysteme ausbauen.

Prof. Nir Sharon, Chief Quantum Technology Officer von Quantum X Labs, ordnet die Entwicklung ein: "Das Quantencomputing tritt in eine Phase ein, in der Leistung allein nicht mehr ausreicht; Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz werden gleichermaßen entscheidend. Die Integration unserer CliniQuantum-Plattform mit unserer QECC-Decoder-Technologie schafft eine leistungsstarke Grundlage, um die Ausführung von Anwendungen auf störanfälliger Quantenhardware zu verbessern und gleichzeitig den Weg zu kommerziell tragfähigem Quantencomputing zu beschleunigen."

Kooperationen sollen die nächste Entwicklungsphase vorantreiben

Nach Angaben des Unternehmens wurden bereits Kooperationen mit mehreren Quantencomputing-Unternehmen und Technologiepartnern gestartet. Diese sollen die Einführung und Erprobung der Lösungen über verschiedene Quanteninfrastrukturen hinweg unterstützen.

In den kommenden Monaten erwartet Quantum X Labs den Beginn umfangreicherer Ausführungs- und Validierungsphasen. Die Aktivitäten sind Teil der laufenden Bemühungen des Unternehmens, konkrete Vorteile von Quantenberechnungen unter realen Bedingungen nachzuweisen.

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften sind in den Bereichen Quantentechnologie, digitale Werbung, Computing sowie KI-Lösungen für Unternehmen aktiv. Quantum X Labs Ltd. konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Quantenalgorithmen für die Bereiche Transport, Wirkstoffforschung und Sicherheit. Darüber hinaus arbeitet die Gesellschaft an quantenbasierten GPS-Alternativen sowie Lösungen zur Erhöhung der Genauigkeit von Quantensystemen.

Die Tochtergesellschaft Gix Media entwickelt Softwarelösungen zur Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen. Diese dienen dazu, Nutzerströme für Kunden zu gewinnen und gezielt weiterzuleiten. Metagramm wiederum entwickelt Software zur grammatikalischen Fehlerkorrektur und bietet Werkzeuge für Schreiben und Überprüfung, Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil sowie Übersetzungs- und mehrsprachige Wörterbuchfunktionen auf Basis von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

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__________

Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/18/3314183/0/en/quantum-x-labs-launches-integrated-quantum-computing-program-combining-its-clinical-trials-data-analysis-quantum-algorithm-and-its-quantum-error-correction-decoder.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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Enthaltene Werte: US9267113002

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