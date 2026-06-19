© Foto: OpenAISantander überholt Inditex: Die Bank ist wieder Spaniens Nummer 1 an der Börse - Anleger setzen plötzlich stärker auf Banken als auf Mode.Santander überholte den Modegiganten Inditex und ist damit zum ersten Mal seit acht Jahren Spaniens wertvollstes börsennotiertes Unternehmen geworden, was auf die jüngste Rallye der Bankaktien zurückzuführen ist. Dieser Schritt markiert einen Meilenstein für das spanische Kreditinstitut, das bereits die wertvollste Bank Kontinentaleuropas ist. Er unterstreicht zudem die Verlagerung des Fokus der Anleger weg von Konsumgüteraktien hin zu Banken. Laut Daten der LSEG erreichte die Marktkapitalisierung von Santander am Freitag 175,9 Milliarden Euro, während …
Enthaltene Werte: ES0113900J37Den vollständigen Artikel lesen
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