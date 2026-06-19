Der KI-Boom bekommt eine neue Wendung: Ein mächtiger US-Technologiekonzern könnte aus eigener KI-Hardware ein externes Geschäft formen - und damit Nvidia im Markt für KI-Beschleuniger angreifen.Der nächste große Impuls im KI-Boom könnte aus einer Richtung kommen, die viele Anleger noch nicht vollständig eingepreist haben. Ein US-Tech-Schwergewicht arbeitet daran, eigene KI-Chips stärker zu kommerzialisieren und könnte damit den Wettbewerb mit Nvidia deutlich verschärfen.Bislang galten die Chips ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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