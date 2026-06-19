© Foto: Andreas Arnold/dpaDer DAX kann seine Gewinne knapp halten. Porsche und Deutsche Bank legen zu. Berichte über vom Iran abgewiesene Schiffe in der Hormus-Straße verunsichern die Märkte. Gold und Silber verbilligen sich deutlich.Die europäischen Handelsplätze sind im späten Nachmittagshandel (17:20 Uhr) ins Minus zurückgefallen. Keine Impulse kommen aus den USA, wo die Märkte feiertagsbedingt geschlossen sind. Der Euro-Stoxx-50 und der Stoxx-600 verloren jeweils etwa 0,2 Prozent. Dem DAX gelang es, sich knapp im positiven Bereich zu halten. Er tendierte weniger als 0,1 Prozent fester bei 25.034 Punkten im Xetra-Handel. Größte DAX-Gewinner waren Porsche und die Deutsche Bank, während Volkswagen das Schlusslicht …
Enthaltene Werte: US0231351067,US4581401001,US67066G1040,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,US78392B1070,XD0009982XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~EUR,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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