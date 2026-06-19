BMW will sein Werk in Leipzig im Sommer für die Fertigung von E-Autos der "Neuen Klasse" vorbereiten. Während einer fünfeinhalb Wochen dauernden Produktionsunterbrechung soll die Automobilfabrik umfangreich angepasst werden. Welche Elektromodelle im Werk Leipzig künftig gebaut werden sollen, verrät BMW aber noch nicht. Das Leipziger BMW-Werk ist Pionier der Elektromobilität: An dem Standort nördlich der Autobahn A14 wurde zwischen 2013 und 2022 das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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