© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub PorzyckiBMW verschärft nach Gewinnwarnung den Sparkurs: China-Schwäche und Kostendruck setzen den Premiumhersteller zunehmend unter Zugzwang.Der deutsche Premium-Automobilhersteller BMW und die Arbeitnehmervertretung bereiten Gespräche vor, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose gesenkt und angekündigt hat, die Effizienzmaßnahmen zu verstärken, sagte ein Sprecher des Gesamtbetriebsrats am Freitag. "Wir arbeiten zunächst an praktikablen Lösungen - durch Dialog und mit einem Verantwortungsgefühl gegenüber unseren Mitarbeitern", sagte der Sprecher in einer E-Mail-Antwort an Reuters, ohne weitere Details zu nennen. Anfang dieser Woche gab BMW eine Gewinnwarnung heraus und begründete dies mit der …
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