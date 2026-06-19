Die Infineon-Aktie bleibt nach der starken Rallye seit dem Märztief weiter in einer charttechnisch sehr konstruktiven Ausgangslage. Der jüngste Rücklauf wurde punktuell am ersten Unterstützungsbereich rund um 75 € aufgefangen, seither arbeiten sich die Käufer wieder nach oben. Damit bleibt das zuletzt skizzierte Szenario einer zeitnahen Rally-Fortsetzung intakt. Starke Vorstellung In der letzten Analyse stand bereits die Frage im Fokus, ob die Infineon-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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