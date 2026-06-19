© Foto: wO-GeminiWährend die Medien über KI und Chip-Aktien jubeln, schichten große Investoren massiv um: Substanzwerte hängen Wachstumsaktien 2026 bisher deutlich ab. Eine markante Trendwende zeichnet sich ab.Im Scheinwerferlicht der Finanzmedien dominiert seit Monaten fast ausschließlich ein Thema: Künstliche Intelligenz, astronomische Kursgewinne bei Halbleiter-Giganten wie Micron (+260 % seit Jahresbeginn) und Intel (+240 %) und die unaufhaltsame Macht von Big Tech. Doch das sind nur wenige Ausreißer, die davon ablenken, dass sich abseits der Schlagzeilen an den globalen Aktienmärkten eine fundamentale Kehrtwende vollzieht. Denn bislang gehört das Jahr 2026 keineswegs den Wachstumsstars (Growth), …
Enthaltene Werte: US4581401001,US5951121038,US67066G1040,IE000NITTXXX,IE0002EKOXXX,IE0005E8BXXXDen vollständigen Artikel lesen
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