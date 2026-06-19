Die Allianz-Aktie hat mit Kursen oberhalb von 400 € ein historisches Ausrufezeichen gesetzt. Nach Jahrzehnten unterhalb der alten Rekordregion steht der DAX-Titel nun an einem charttechnisch hochinteressanten Punkt. Der Monatschart seit 1998 zeigt dabei: Der Ausbruch könnte erst der Anfang einer neuen Etappe sein. Sauber im Trendkanal In meiner letzten charttechnischen Beschau stand bereits die Frage im Raum, ob die Allianz-Aktie nochmals Schwung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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