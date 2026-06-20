Nach einer starken Kurskorrektur Ende Mai / Anfang Juni drehte die LPKF Laser-Aktie wieder nach oben - und wie! In der vergangenen Handelswoche gelang ihr ein Kursanstieg um satte +30%. Was steckt hinter der megastarken Performance des Lasertechnologieunternehmens und ist der Tech-Titel tatsächlich ein Investment wert? Zwei starke Kurstreiber In den letzten Tagen gab es gleich zwei starke Kurstreiber für die LPKF Laser-Aktie. Ein zentraler Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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