Die LPKF-Laser-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Aufwärtsbewegung hingelegt und nähert sich nun einer charttechnisch entscheidenden Marke. Nach der starken Rallye rückt das bisherige Rekordhoch zunehmend in Reichweite, während wichtige Widerstandsbereiche unter Druck geraten. Gleichzeitig bleibt das Momentum auf einem hohen Niveau, wodurch die Chancen auf einen Ausbruch weiter steigen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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