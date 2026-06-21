Warum Australiens reichste Milliardärin auf SpaceX, Arafura und St George Mining setzt

Anzeige / Werbung

Die jüngsten Investitionen von Gina Rinehart deuten auf eine klare Überzeugung hin: Die Technologien der Zukunft werden ebenso von sicheren Rohstofflieferketten abhängen wie von technischen Innovationen.

Gina Rinehart hat ihr Vermögen mit Eisenerz aufgebaut. Doch ihre jüngsten Investitionen zeigen, dass Australiens reichste Unternehmerin die nächste große Wachstumschance zunehmend in anderen Bereichen sieht. Ihr Erwerb einer Beteiligung von Berichten zufolge über 1 Milliarde US-Dollar an dem neu börsennotierten Raumfahrtunternehmen SpaceX (ISIN: US84615Q1031) von Elon Musk sowie ihre fortgesetzten Investitionen in die Seltene-Erden-Unternehmen Arafura Rare Earths und St George Mining spiegeln eine Strategie wider, die weit über den klassischen Bergbau hinausgeht.

Auf den ersten Blick scheinen Raketen und Seltene-Erden-Minen wenig miteinander zu tun zu haben. Tatsächlich wachsen beide Bereiche jedoch immer enger zusammen, da Regierungen und Industrie weltweit versuchen, sich den Zugang zu den kritischen Rohstoffen zu sichern, die für Verteidigungstechnologien, Satelliten, Elektrofahrzeuge, Künstliche Intelligenz und moderne Fertigungsprozesse benötigt werden.

Der gemeinsame Nenner lautet: Versorgungssicherheit.

SpaceX ist weit mehr als ein Technologie-Investment

Rinehart bezeichnete SpaceX als technologisch außergewöhnliches Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial. Gleichzeitig verwies sie auf Möglichkeiten, dass das Portfolio an kritischen Rohstoffen von Hancock Prospecting künftig zur Versorgung des Unternehmens beitragen könnte.

Diese Einschätzung gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Moderne Raumfahrttechnologien benötigen Permanentmagnete, Speziallegierungen und Hochleistungswerkstoffe, die Seltene Erden und Niob enthalten. Mit dem weiteren Ausbau der Startkapazitäten von SpaceX, der zunehmenden Satellitenproduktion und der Entwicklung neuer Weltrauminfrastruktur dürfte auch der Bedarf an einer sicheren Versorgung mit diesen Rohstoffen weiter steigen.

Hancock Prospecting scheint SpaceX daher nicht ausschließlich als Technologie-Investment zu betrachten, sondern als Teil eines industriellen Ökosystems, in dem Rohstoffproduktion und industrielle Nachfrage künftig noch enger miteinander verzahnt sein werden.

Seltene Erden werden zum strategischen Vermögenswert

Die Investition erfolgt zudem in einer Phase, in der westliche Staaten ihre Bemühungen verstärken, die Abhängigkeit von der chinesischen Verarbeitung Seltener Erden zu reduzieren.

China dominiert nach wie vor einen Großteil der weltweiten Raffineriekapazitäten und schafft damit eine strategische Verwundbarkeit. Deshalb fördern Regierungen in den USA, Europa und Australien zunehmend Projekte, die zu einer Diversifizierung der Lieferketten beitragen können.

Dadurch verändert sich auch die Kapitalallokation im Sektor grundlegend.

Statt ausschließlich auf kurzfristige Rohstoffpreise zu setzen, bewerten Investoren heute verstärkt, welche Projekte künftig Teil strategischer Lieferketten werden könnten - unterstützt durch Regierungen, Exportkreditagenturen und industrielle Abnehmer.

Die Folge ist eine neue Finanzierungswelle für ausgewählte Entwickler großer Lagerstätten außerhalb Chinas.

Arafura erreicht die Bauphase

Zu den am weitesten fortgeschrittenen Projekten zählt Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5).

Das Unternehmen genehmigte kürzlich den Bau seines 1,6 Milliarden Australische Dollar schweren Nolans-Projekts im Northern Territory und startete anschließend eine Kapitalerhöhung über 350 Millionen Australische Dollar. Hancock Prospecting beteiligte sich mit rund 85 Millionen Australische Dollar und erhöhte seinen Anteil auf etwa 17,5 Prozent.

Mit den Mitteln wird die Eigenkapitalfinanzierung des Projekts abgeschlossen. Ergänzt wird diese durch umfangreiche Finanzierungszusagen von Exportkreditagenturen aus den USA, Kanada, Deutschland und Südkorea.

Nolans dürfte zu einer der größten Seltene-Erden-Minen Australiens werden und zeigt, wie staatlich unterstützte Finanzierungen zunehmend den Ausbau strategisch wichtiger Rohstoffprojekte ermöglichen.

Die Investition unterstreicht zugleich Rineharts Bereitschaft, Projekte zu unterstützen, die den Übergang von der Exploration in die Bauphase bereits geschafft haben.

St George Mining bietet Potenzial für die nächste Generation der Rohstoffversorgung

Neben etablierten Entwicklern wie Arafura baut Hancock Prospecting auch seine Beteiligungen an früheren Entwicklungsprojekten mit strategischem Potenzial aus.

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) sicherte sich kürzlich im Rahmen einer institutionellen Platzierung 60 Millionen Australische Dollar. Hancock investierte davon 20 Millionen Australische Dollar und erhöhte seinen Anteil auf rund 10,5 Prozent. Mit den Mitteln sollen Machbarkeitsstudien, Genehmigungsverfahren und technische Arbeiten für das Seltene-Erden- und Niob-Projekt Araxá in Brasilien beschleunigt werden.

Araxá hat in den vergangenen Monaten zunehmend Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da das Projekt eine Kombination aus Größe und attraktiven Entwicklungsmerkmalen bietet. Die Lagerstätte verfügt über eine JORC-konforme Ressource von 70,9 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,06% Gesamtgehalt an Seltenen Erden (TREO) und gilt damit als die größte karbonatitgebundene Hartgesteinslagerstätte für Seltene Erden in Südamerika.

Das Projekt liegt im etablierten Bergbaurevier Minas Gerais und profitiert von einer vorhandenen Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften sowie der unmittelbaren Nähe zum weltweit größten Niob-Produzenten. Gleichzeitig beginnt die Mineralisierung bereits an der Oberfläche, was das Potenzial für einen vergleichsweise unkomplizierten Tagebaubetrieb eröffnet.

Parallel zur Ressourcenentwicklung treibt das Unternehmen auch Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette voran. Metallurgische Testprogramme, Pilotanlagen sowie Kooperationen im Bereich der Verarbeitung Seltener Erden und der Magnetproduktion sollen den Übergang von der Rohstoffgewinnung zur industriellen Verarbeitung unterstützen.

Gemeinsam mit der gestiegenen Beteiligung von Hancock Prospecting positioniert sich St George damit als einer von mehreren Entwicklern, die eine neue Lieferquelle für Seltene Erden außerhalb Chinas aufbauen wollen.

Ein Portfolio rund um den strukturellen Nachfrageboom

Betrachtet man Rineharts Investitionen im Zusammenhang, wird ein klarer strategischer Ansatz sichtbar.

SpaceX bietet Zugang zu den Technologien, die künftig den Bedarf an Hochleistungswerkstoffen antreiben dürften. Arafura repräsentiert ein nahezu produktionsreifes Projekt mit staatlich unterstützter Finanzierung und langfristigen Abnahmevereinbarungen. St George Mining bietet dagegen Hebel auf ein Entwicklungsprojekt, das von einer weiter zunehmenden Nachfrage nach diversifizierten Lieferketten für Seltene Erden profitieren könnte.

Es handelt sich damit nicht um voneinander unabhängige Investitionen, sondern um unterschiedliche Bausteine desselben industriellen Ökosystems.

Dies spiegelt einen grundlegenden Wandel an den internationalen Kapitalmärkten wider, bei dem kritische Rohstoffe zunehmend unter dem Blickwinkel von nationaler Sicherheit, technologischer Souveränität und industrieller Resilienz bewertet werden - und nicht mehr ausschließlich nach klassischen Rohstoffzyklen.

Der größere Zusammenhang

Ob Regierungen den Aufbau eigener Raffineriekapazitäten finanzieren, Rüstungsunternehmen langfristige Lieferverträge abschließen oder Technologiekonzerne widerstandsfähigere Lieferketten aufbauen - die strategische Bedeutung Seltener Erden wächst kontinuierlich.

Rineharts jüngste Investitionen deuten darauf hin, dass sie davon ausgeht, dass die Gewinner der kommenden Jahre nicht nur jene Unternehmen sein werden, die die Technologien der Zukunft entwickeln, sondern auch jene, die die dafür unverzichtbaren Rohstoffe liefern.

Für Unternehmen wie St George Mining schafft dieses Marktumfeld zunehmend Rückenwind. Zwar stehen dem Projekt noch wichtige Entwicklungsschritte bevor, doch die Entscheidung von Hancock Prospecting, seine Beteiligung weiter auszubauen, unterstreicht das wachsende institutionelle Vertrauen in hochwertige Seltene-Erden-Projekte mit attraktiver Geologie, bestehender Infrastruktur und günstigen Standortvorteilen als künftige Bausteine globaler Lieferketten für kritische Rohstoffe.

Quellen

https://www.reuters.com/business/media-telecom/australias-richest-person-rinehart-takes-1-billion-stake-spacex-ipo-wsj-reports-2026-06-15/?utm_source=chatgpt.com

/https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03100976-6A1329740&v=undefined

https://www.reuters.com/business/energy/arafura-rare-earths-plans-250-million-share-sale-backed-by-australias-richest-2026-05-22

Warum eine australische Milliardärin 14 Millionen Euro in St George Mining investierte - und was 2026 folgt? | wallstreetONLINE - 10.01.2026

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum Australiens reichste Milliardärin auf SpaceX, Arafura und St George Mining setzt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000ARU5,AU000000SGQ8,US84615Q1031