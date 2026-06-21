© Foto: adobe.stock.comDer Silberpreis wankt. Die Fed beendete den jüngsten Erholungsversuch des Edelmetalls mit einem Hammer-Schlag. Die Lage ist dramatisch. Und nun kommen auch noch mit den PCE-Daten eminent wichtige Inflationsdaten.Silberpreisentwicklung aktuell - Erholung nimmt abruptes Ende Unmittelbar vor dem Fed-Entscheid am Mittwoch zeigte der Silberpreis eine Erholung und setzte den Preisbereich von 70 bis 71 US-Dollar unter Druck. Mit den "passenden" Impulsen hätte es rasant weiter in Richtung 80 US-Dollar oder höher gehen können. Als jedoch klar wurde, dass die Fed die geldpolitischen Schrauben weiter anzieht, endete die Erholung abrupt. Vor allem die Zinsprojektionen sorgten bei den Edelmetallen für …
Enthaltene Werte: US4227041062,EU0009652XXX,CA6979001089,GB00B2QPKJ12,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE