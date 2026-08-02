© Foto: adobe.stock.comEndet die Leidenszeit für Silber? Das Edelmetall konnte in den letzten Tagen und Wochen zwar keine Akzente auf der Oberseite setzen, doch auf der Unterseite passierte auch nicht viel. Ist der Boden gefunden?Aktuelle Silberpreisentwicklung - Gedeckelt, aber nach unten abgesichert Haussierende Ölpreise forcierten den Anstieg der Renditen der US-Staatsanleihen, was wiederum dem US-Dollar Beine machte. Unter der Stärke des Greenbacks wiederum litten zuletzt die Edelmetalle und Rohstoffe. Die robuste Verfassung des US-Dollars stand am vergangenen Mittwoch zur Disposition, als die US-Notenbank zum Zinsentscheid bat. Im Vorfeld der Sitzung notierte der außerordentlich wichtige US-Dollar-Index …
Enthaltene Werte: US4227041062,EU0009652XXX,CA6979001089,GB00B2QPKJ12,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXXDen vollständigen Artikel lesen
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