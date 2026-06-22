Das Gasgeschäft in Nordamerika boomt. Zum einen ist die Nachfrage aufgrund des Ausbaus von KI-Rechenzentren in den USA ungebrochen. Zum anderen müssen Länder wie Deutschland Gas auch aus den Vereinigten Staaten importieren, was eine Folge des Kriegs in der Ukraine ist. Die Lieferungen aus Russland wurden sanktioniert. Nicht zuletzt sorgen auch die Angebotsausfälle in Nahost für viel Nachfrage und steigende Preise, was ebenfalls eine Kriegsfolge ist. Und trotz der aktuellen Verhandlungen dürfte es noch eine Weile dauern, bis die Produktionsanlagen und Lieferketten wieder optimal funktionieren. Wir blicken heute deshalb auf den nordamerikanischen Gasmarkt. Die EQT Corporation ist der größte, reine Erdgasproduzent in den USA mit riesigen Vorkommen im Nordosten des Landes. Zum anderen blicken wir auf Kinder Morgan, die das größte Erdgaspipelinenetz der USA kontrollieren. Nicht zuletzt lohnt sich auch ein Blick auf die Aktien von Zefiro Methane, die die Aufräumarbeiten hinter den kleinen und großen Unternehmen übernehmen.

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