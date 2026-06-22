Nach Plänen des Bundesfinanzmisteriums sollen Zigaretten in Deutschland noch teurer werden - bis 2030 um fast 3 Euro je Packung. Fluch oder Segen für Dividenden-Perlen wie British American Tobacco und Imperial Brands?Muss man Zigaretten-Hersteller bald in die Kategorie Luxusgüterproduzent einordnen? Nach Plänen des Bundesfinanzministeriums soll Rauchen in Deutschland ab 2027 schrittweise deutlich kostspieliger werden. Eine 20er-Packung Zigaretten könnte im Durchschnitt von rund 8,80 Euro im Jahr 2027 auf etwa 11,40 Euro im Jahr 2030 steigen. Es ist einer dieser Sätze, den viele Raucher schon einmal gesagt haben: Wenn eine Packung Zigaretten mehr als 10 Euro kostet, höre ich auf. Diese …
Enthaltene Werte: GB0002875804,GB0004544929Den vollständigen Artikel lesen
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