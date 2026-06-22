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zukunftsbilanzen.de
22.06.2026 06:46 Uhr
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Kurs-Katastrophe und Verzweiflung bei SAP und BYD! Almonty Industries hingegen kurz vor dem charttechnischen Durchbruch!

Der Aktienmarkt zeigt sich aktuell von einer herausfordernden Seite, denn auf der einen Seite stehen SAP und BYD sinnbildlich für die Konzerne, die aktuell mit massiven internen sowie externen Widerständen zu kämpfen haben. Anleger ringen beim Softwareriesen SAP um Fassung, nachdem negative Branchennachrichten den Kurs auf ein mehrjähriges Tief gedrückt haben. Auch beim chinesischen Autobauer BYD herrscht Krisenstimmung, denn sinkende Absatzzahlen und drohende EU-Strafzölle belasten das operative Geschäft massiv. Ganz anders präsentiert sich jedoch das Bild abseits dieser beiden Werte im Bereich der kritischen Rohstoffe. Hier gibt sich Almonty Industries als verlässlicher und aufstrebender Wert in einer geopolitisch unsicheren Welt aus. Mit Weitblick, frischem Kapital und einem immensen Ressourcenpotenzial bietet das Unternehmen eine äußerst spannende Alternative als Anlageform. Lesen Sie weiter, um im Detail zu erfahren, warum gerade sich jetzt ein genauer Blick auf diese drei Werte lohnen könnte.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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